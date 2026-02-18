Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Wizz Air uruchamia dwa nowe połączenia z Polski

Airbus A321-271NX Wizzair
Donald Tusk o nowej nazwie CPK
Źródło: TVN24
Wizz Air ogłosił w środę uruchomienie dwóch nowych bezpośrednich połączeń z Polski. Od lipca pasażerowie będą mogli polecieć z Katowic do Comiso na Sycylii oraz z Radomia do bułgarskiego Burgas. Jak podkreśla spółka, Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla linii lotniczej.

Pierwszy lot do Comiso odbędzie się 8 lipca tego roku, a do Burgas 21 lipca - przekazał Wizz Air. Dodał, że nowe połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu.

"Polska pozostaje dla Wizz Air jednym z kluczowych rynków. (...) Te nowe, typowo wakacyjne połączenia są odpowiedzią na duże zainteresowanie przystępnymi cenowo podróżami latem i jeszcze bardziej ułatwiają pasażerom z Mazowsza i Śląska dotarcie na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego oraz do urokliwej Sycylii" - powiedział cytowany w informacji prasowej Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air.

Czytaj też: Chcą przekonać turystów do Radomia

Wizz Air stawia na Polskę

Przewoźnik w ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 69 tys. lotów. Obecnie obsługuje 234 trasy z Polski do 32 krajów. Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku Wizz Air przewiózł łącznie niemal 130 mln pasażerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Samolot linii lotniczych Jet2 (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęli się bić w samolocie. Dożywotni zakaz latania dla dwóch pasażerów
TVN24
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg

Wizz Air obecnie oferuje połączenia z 12 portów lotniczych w Polsce - Lotniska Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Radomia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia oraz lotniska Olsztyn-Mazury.

Jest to węgierska niskokosztowa linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje 257 samolotami Airbus z rodziny A320 i A321. Niemal dwie trzecie floty Wizz Air stanowią A321 w wersji neo. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszy lot wykonała z Katowic do Londynu (Luton) w 2004 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
samolotyLinie lotniczelotnisko Warszawa-RadomSycyliaBułgariaturystykaTurystyka
Zobacz także:
pap_20251009_0UD
Weto, cenzura, hejt. "Polskie dzieci mają dziś niższy standard ochrony"
Maja Piotrowska
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
Z kraju
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
Robert Fico, premier Słowacji
Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Turystyka
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
Najnowsze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
Tech
Szefowa EBC Christine Lagarde
Media: strategiczna rezygnacja szefowej banku. W tle kluczowa decyzja Macrona
usa, ludzie, ulica
Zbadali, czy wsparcie finansowe nie powoduje ryzykownych zachowań
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Meta i YouTube z zarzutami. Mark Zuckerberg stanie przed sądem
Tech
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer zapłaci za Roundup
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
Z kraju
Bill Gates
Microsoft wyłoży miliardy na AI. W centrum kraje "Globalnego Południa"
Tech
Turyści we Florencji
Amerykanie ograniczają podróże do Europy
Turystyka
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
Handel
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
"Potężne narzędzie" za darmo. Kolejny krok w stronę przejrzystości
Nieruchomości
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Łatwiej o zakup ziemi. Rząd przyjął projekt
Nieruchomości
shutterstock_2117281391
Pula w Eurojackpot przebija kolejny poziom
Z kraju
shutterstock_2629088885
Tani kredyt na bezpieczeństwo. Tak Polska skorzysta na programie SAFE
Z kraju
shutterstock_1309985482
Chińskie auta tu nie wjadą. Sztab Generalny wydaje zakaz
Moto
GettyImages-1240856295
Jedyny port morski w Mołdawii zmienia właściciela
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach
Tech
AI Impact Summit
Indie gospodarzem głośnego wydarzenia w świecie sztucznej inteligencji
Tech
Lekarz o stanie Polki
Symbol drożyzny w Rosji. "Złote ziemniaki" i "pozłacane ogórki"
meta media społecznościowe
"Bezkarność tych gigantów musi się skończyć"
Tech
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Inwestycja za ponad 7 miliardów złotych. Ruszyła budowa
Z kraju
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Rząd porozumiał się w sprawie kluczowej dla pracowników reformy
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica