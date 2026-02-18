Donald Tusk o nowej nazwie CPK Źródło: TVN24

Pierwszy lot do Comiso odbędzie się 8 lipca tego roku, a do Burgas 21 lipca - przekazał Wizz Air. Dodał, że nowe połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu.

"Polska pozostaje dla Wizz Air jednym z kluczowych rynków. (...) Te nowe, typowo wakacyjne połączenia są odpowiedzią na duże zainteresowanie przystępnymi cenowo podróżami latem i jeszcze bardziej ułatwiają pasażerom z Mazowsza i Śląska dotarcie na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego oraz do urokliwej Sycylii" - powiedział cytowany w informacji prasowej Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air.

Wizz Air stawia na Polskę

Przewoźnik w ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 69 tys. lotów. Obecnie obsługuje 234 trasy z Polski do 32 krajów. Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku Wizz Air przewiózł łącznie niemal 130 mln pasażerów.

Wizz Air obecnie oferuje połączenia z 12 portów lotniczych w Polsce - Lotniska Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Radomia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia oraz lotniska Olsztyn-Mazury.

Jest to węgierska niskokosztowa linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje 257 samolotami Airbus z rodziny A320 i A321. Niemal dwie trzecie floty Wizz Air stanowią A321 w wersji neo. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszy lot wykonała z Katowic do Londynu (Luton) w 2004 r.

