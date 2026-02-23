Logo TVN24
Linia lotnicza zawiesi cyfrowe usługi. "Bezpłatna odprawa na lotnisku"

Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do platformy rezerwacyjnej i cyfrowych kanałów obsługi klienta. Przerwa potrwa w nocy z 25 na 26 lutego, jednak wszystkie loty mają odbywać się zgodnie z rozkładem.

"Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do swojej platformy rezerwacyjnej oraz cyfrowych kanałów obsługi klienta w związku z planowaną aktualizacją systemów, której celem jest poprawa niezawodności, stabilności oraz ogólnej jakości obsługi pasażerów" - wskazał w komunikacie przewoźnik. Dodał, że przerwa potrwa od 25 lutego, od godziny 23, do 26 lutego - do godz. 8.

Węgierska linia lotnicza przekazała, że w tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z rezerwacji nowych lotów, modyfikacji istniejących rezerwacji, odprawy online, funkcji rezerwacyjnych w aplikacji mobilnej Wizz Air i realizacji voucherów oraz usług związanych z kontem.

Brak wpływu na loty

Wizz Air podkreślił, że w tym czasie wszystkie loty będą odbywać się zgodnie z rozkładem, a pasażerowie, którzy wcześniej dokonali odprawy lub pobrali karty pokładowe, nie odczują utrudnień. Zalecił też klientom, aby dokonali odprawy online i pobrali karty pokładowe przed przerwą w działaniu platformy, podkreślając przy tym, że "w razie potrzeby podczas przerwy dostępna będzie jednak bezpłatna odprawa na lotnisku".

Lotnisko w Bergamo, Włochy, Wizz Air
Lotnisko w Bergamo, Włochy, Wizz Air
Źródło: kavalenkava / Shutterstock.com

Wizz Air to węgierska niskokosztowa linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 257 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321. Niemal dwie trzecie floty Wizz Air stanowią A321 w wersji neo. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszy lot wykonała z Katowic do Londynu (Luton) w 2004 r.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Petr Leczo/Shutterstock

Turystyka
