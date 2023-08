Utrudnienia dla klientów popularnego przewoźnika. Odwołano część lotów

czytaj dalej

Inflacji na Węgrzech spadła poniżej 20 procent po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku - wynika z opublikowanych we wtorek lipcowych danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego (KSH). To wciąż najwyższy poziom w całej Unii Europejskiej. Rząd Viktora Orbana twierdzi, że do końca roku inflacja spadnie w kraju do poziomu jednocyfrowego.