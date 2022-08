Popularny przewoźnik wycofuje się z krytykowanego pomysłu

Przedstawiciele węgierskiej linii lotniczej Wizz Air w piątkowym oświadczeniu o odroczeniu wznowienia lotów do odwołania, nie odnieśli się do reakcji w mediach społecznościowych. Internauci nawoływali do bojkotu przewoźnika. W oświadczeniu jest mowa jedynie o "ograniczeniach w łańcuchu dostaw w branży", które miały być powodem zmiany decyzji.