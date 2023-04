Koniec z limitem 100 mililitrów płynu w bagażu podręcznym. Zmiany na dużym europejskim lotnisku

Wielka Brytania chce, aby nowe skanery zostały zainstalowane na wszystkich lotniskach do czerwca 2024 roku, co ma pomóc w zmniejszeniu kolejek do kontroli bezpieczeństwa, ponieważ pasażerowie nie będą już musieli wyjmować wielu przedmiotów z toreb. Skończy się zatem nerwowe szukanie w bagażu np. kremu do rąk czy butelki wody.