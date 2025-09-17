Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
Wenecja w przyszłym roku ponownie wprowadzi opłatę za wstęp do miasta w przypadku jednodniowych wizyt turystów. Pobierana ona będzie przez 60 dni w roku.
Nie podano jeszcze wysokości opłaty. W tym roku wynosiła 5 lub 10 euro w zależności od tego, czy rejestracji dokonywano tuż przed przyjazdem, czy z większym wyprzedzeniem; w tym drugim przypadku opłata była niższa.
Kalendarz obowiązywania opłaty w Wenecji
Zarząd miasta ogłosił kalendarz obowiązywania wymogu rejestracji przyjazdu i opłaty, która będzie pobierana od turystów przebywających tam w godzinach od 8.30 do 16.
System wejdzie w życie 3 kwietnia 2026 roku, przed Wielkanocą, i będzie obowiązywał do zakończenia okresu świątecznego 6 kwietnia, a następnie w kolejne weekendy w tym miesiącu i w maju.
W czerwcu będą to dni od 1 do 7, a następnie we wszystkie weekendy, również w lipcu. Faza ta zakończy się w niedzielę, 26 lipca.
System rejestracji wizyt i opłat
System rejestracji wizyt i opłat został wprowadzony w związku z - jak tłumaczono - koniecznością właściwego zarządzania napływem turystów w szczytowych okresach.
Wymóg opłaty nie dotyczy gości hoteli i innych oficjalnych struktur noclegowych, ponieważ pobierają one specjalny podatek turystyczny w wysokości kilku euro za dobę.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock