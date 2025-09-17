Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

Wenecja w przyszłym roku ponownie wprowadzi opłatę za wstęp do miasta w przypadku jednodniowych wizyt turystów. Pobierana ona będzie przez 60 dni w roku.

Nie podano jeszcze wysokości opłaty. W tym roku wynosiła 5 lub 10 euro w zależności od tego, czy rejestracji dokonywano tuż przed przyjazdem, czy z większym wyprzedzeniem; w tym drugim przypadku opłata była niższa.

Wenecja Benny Marty / Shutterstock.com

Kalendarz obowiązywania opłaty w Wenecji

Zarząd miasta ogłosił kalendarz obowiązywania wymogu rejestracji przyjazdu i opłaty, która będzie pobierana od turystów przebywających tam w godzinach od 8.30 do 16.

System wejdzie w życie 3 kwietnia 2026 roku, przed Wielkanocą, i będzie obowiązywał do zakończenia okresu świątecznego 6 kwietnia, a następnie w kolejne weekendy w tym miesiącu i w maju.

W czerwcu będą to dni od 1 do 7, a następnie we wszystkie weekendy, również w lipcu. Faza ta zakończy się w niedzielę, 26 lipca.

Wenecja Viacheslav Lopatin / Shutterstock

System rejestracji wizyt i opłat

System rejestracji wizyt i opłat został wprowadzony w związku z - jak tłumaczono - koniecznością właściwego zarządzania napływem turystów w szczytowych okresach.

Wymóg opłaty nie dotyczy gości hoteli i innych oficjalnych struktur noclegowych, ponieważ pobierają one specjalny podatek turystyczny w wysokości kilku euro za dobę.

Wenecja Shutterstock

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP