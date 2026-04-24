Turystyka Rusza pobieranie opłat od turystów we włoskim mieście

Wenecja to jedno z najpopularniejszych miast turystycznych Źródło: Reuters

Opłatę w wysokości 5 lub 10 euro muszą wnieść osoby w wieku powyżej 14 lat, które przyjadą do Wenecji w godzinach między 8.30 a 16.00 i nie zatrzymają się na nocleg w tamtejszym hotelu lub pensjonacie.

5 euro zapłacą ci, którzy zrobią to na co najmniej trzy dni przed przyjazdem, pozostali - 10 euro.

Wszystkie informacje dotyczące opłaty za wstęp oraz warunków zwolnienia z niej znajdują się na stronie internetowej władz miejskich. Można tam również wnieść opłatę.

Wenecja Źródło: Shutterstock

Opłata dla turystów w Wenecji

Turyści, zatrzymujący się na nocleg, płacą podatek turystyczny w hotelach i dlatego zwolnieni są z opłaty za przyjazd. Muszą jednak ze strony internetowej władz miasta pobrać kod QR potwierdzający, że są z niej zwolnieni, albo formularz, który należy wypełnić, podając swoje dane i adres hotelu. Kod lub wypełniony formularz należy pokazać w razie kontroli, które będą prowadzone w Wenecji - ogłosiły władze przed turystycznym szczytem na przełomie kwietnia i maja.

Wenecja Źródło: Benny Marty / Shutterstock.com

Wymóg opłaty za wstęp obowiązuje trzeci rok z rzędu, począwszy od 3 kwietnia do 26 lipca, w wybranych 60 dniach świątecznych i wszystkich weekendowych, a więc w okresie największego ruchu turystycznego.

Władze Wenecji argumentują, że celem tego eksperymentalnego rozwiązania, jedynego na świecie, jest lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych, w tym komunikacji, a także ograniczenie skutków tak zwanej nadmiernej turystyki. Według władz główną przyczyną tłumów są właśnie turyści, którzy masowo przyjeżdżają na krótkie zwiedzanie i nie zostają na noc.

