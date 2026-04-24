Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Rusza pobieranie opłat od turystów we włoskim mieście

|
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Wenecja to jedno z najpopularniejszych miast turystycznych
Źródło: Reuters
W Wenecji od piątku rusza najdłuższy jak dotąd dziesięciodniowy okres pobierania opłaty za wstęp do miasta od turystów odwiedzających je tylko na kilka godzin, bez noclegu. System ten będzie obowiązywał do 3 maja, obejmując pierwszą w tym roku dużą falę wyjazdów z okazji sobotniego Święta Wyzwolenia oraz święta 1 Maja.

Opłatę w wysokości 5 lub 10 euro muszą wnieść osoby w wieku powyżej 14 lat, które przyjadą do Wenecji w godzinach między 8.30 a 16.00 i nie zatrzymają się na nocleg w tamtejszym hotelu lub pensjonacie.

5 euro zapłacą ci, którzy zrobią to na co najmniej trzy dni przed przyjazdem, pozostali - 10 euro.

Wszystkie informacje dotyczące opłaty za wstęp oraz warunków zwolnienia z niej znajdują się na stronie internetowej władz miejskich. Można tam również wnieść opłatę.

Źródło: Shutterstock

Opłata dla turystów w Wenecji

Turyści, zatrzymujący się na nocleg, płacą podatek turystyczny w hotelach i dlatego zwolnieni są z opłaty za przyjazd. Muszą jednak ze strony internetowej władz miasta pobrać kod QR potwierdzający, że są z niej zwolnieni, albo formularz, który należy wypełnić, podając swoje dane i adres hotelu. Kod lub wypełniony formularz należy pokazać w razie kontroli, które będą prowadzone w Wenecji - ogłosiły władze przed turystycznym szczytem na przełomie kwietnia i maja.

Źródło: Benny Marty / Shutterstock.com

Wymóg opłaty za wstęp obowiązuje trzeci rok z rzędu, począwszy od 3 kwietnia do 26 lipca, w wybranych 60 dniach świątecznych i wszystkich weekendowych, a więc w okresie największego ruchu turystycznego.

Władze Wenecji argumentują, że celem tego eksperymentalnego rozwiązania, jedynego na świecie, jest lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych, w tym komunikacji, a także ograniczenie skutków tak zwanej nadmiernej turystyki. Według władz główną przyczyną tłumów są właśnie turyści, którzy masowo przyjeżdżają na krótkie zwiedzanie i nie zostają na noc.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kirk Fisher/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
WenecjaOpłaty dla turystów
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

