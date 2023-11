"Eksperyment" z biletem do miasta. Burmistrz tłumaczy

czytaj dalej

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra klimatu, który dotyczy systemu kaucyjnego. Z projektu wynika, że 50 groszy kaucji doliczone będzie do plastikowych butelek o pojemności do trzech litrów, butelek szklanych wielokrotnego użytku do półtora litra oraz do puszek metalowych do jednego litra.