Reklama na kadłubie, promocja na stronie. Samorządy płacą miliony, by utrzymać loty

Jedyne połączenie regularne

Co ciekawe, rejsy z i do Warszawy, to obecnie jedyne regularne połączenie dostępne na lotnisku w Zielonej Górze. Zapytaliśmy zatem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, czy brak nowej umowy z PLL LOT doprowadziłby do tego, że port lotniczy Zielona Góra-Babimost zawiesiłby działalność.