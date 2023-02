LOT odpowiada na ruch Ryanaira

Lotnisko Szczecin Goleniów poinformowało w komunikacie na swojej stronie, że PLL LOT podjęły decyzję, że wraz z początkiem nadchodzącego sezonu letniego, czyli od 26 marca, częściej polecimy na trasie Szczecin - Lotnisko Chopina w Warszawie. Rejsy do stolicy Polski będą realizowane 22 razy w tygodniu, a nie 19 razy jak do tej pory.

Loty na trasie Szczecin - Warszawa

"Ogłoszenie przez PLL LOT zwiększenia, od 26 marca 2023 częstotliwości połączeń do Warszawy, z 19 do 22 tygodniowo, z jednej strony wpisuje się w rozwój siatki połączeń, jaki od kilku lat nasze lotnisko wraz z narodowym przewoźnikiem realizuje za pośrednictwem swojego hubu w Warszawie, dając możliwość jeszcze większej liczby dogodnych przesiadek nie tylko do miast europejskich, ale także do Ameryki Północnej, Azji czy na Bliski Wschód" - powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Dziadosz, prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność.