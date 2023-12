Bagaże "za jedyne 13 zł". Największe lotnisko w Polsce ostrzega przed oszustami

czytaj dalej

Premier Donald Tusk poinformował o odwołaniu Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Jak wyjaśnił, to efekt uchwały przyjętej we wtorek przez rząd. Były prezes TVP od około roku pełni funkcję Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jego kandydaturę zgłosił wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Biuro prasowe NBP wydało w tej sprawie kolejny komunikat broniący swoich kompetencji do nominowania reprezentanta Polski w instytucjach finansowych.