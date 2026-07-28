Turystyka Wakacje z dziećmi bez nadwyrężania budżetu? To najlepszy kierunek dla rodzin Oprac. Paulina Karpińska |

Paweł Kunz, podróżnik, mówi o czym należy pamiętać przed dłuższą podróżą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rodzinne wyjazdy wiążą się nierzadko ze sporymi wydatkami. Aby uniknąć powakacyjnej dziury w domowym budżecie, warto mądrze wybrać kierunek urlopu. Post Office Travel Money we współpracy z TUI przygotował nowe zestawienie, które pokazuje najlepsze destynacje podróży dla rodzin z dziećmi.

Na pierwszym miejscu uplasował się portugalski region Algarve obejmujący południową część kraju biegnącą wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, który awansował z zajmowanej przed rokiem trzeciej lokaty.

Dowiedz się więcej: Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki

Tyle kosztuje urlop w Algarve w Portugalii

Zgodnie z szacunkami autorów raportu "Family Holiday Report", dzienne wydatki podczas pobytu w Algarve wynoszą średnio 139,65 funta, czyli około 707 złotych. To najlepszy wynik spośród 22 europejskich destynacji uwzględnionych w zestawieniu.

Eksperci zwracają uwagę, że na tle wielu konkurencyjnych kurortów ceny w Algarve nie dość, że nie wzrosły, to nawet nieznacznie spadły, co dodatkowo zwiększyło atrakcyjność regionu dla rodzin planujących wakacyjny wyjazd.

Jednym z największych atutów Algarve jest połączenie przystępnych cen z wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Region słynie z rozległych plaż, łagodnego klimatu i wybrzeża z wapiennymi klifami oraz ukrytymi zatokami.

Włoskie Sorrento najdroższym kierunkiem

Na drugim miejscu rankingu uplasował się Bułgarski Słoneczny Brzeg, a podium zamyka Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich.

Po drugiej stronie spektrum znalazły się kierunki najdroższe - tu prym wiedzie włoskie Sorrento. Dzienny pobyt w miejscowości zlokalizowanej w regionie Kampania kosztuje średnio 268,23 funta, czyli około 1360 zł.

Sorrento we Włoszech Źródło zdjęcia: Nominesine / Shutterstock

Drugą lokatę wśród najbardziej kosztownych destynacji zajęła Madera, a trzecią - grecka Kreta.