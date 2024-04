Planujesz wyjazd z biurem podróży? Te rzeczy warto sprawdzić

Wakacje już niedługo, a to oznacza, że wiele osób planuje letni wypoczynek. Miliony Polaków wybierają zorganizowane wycieczki z biurami podróży. Warto przed wybraniem touroperatora sprawdzić, czy jest to rzetelny partner, z którym spokojnie możemy się wybrać na wymarzony urlop. Z pomocą przychodzi strona internetowa Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego tfg.ufg.pl można bezpłatnie i bez konieczności logowania się znaleźć cenne informacje na temat przedsiębiorców turystycznych. Możemy sprawdzić, czy firma, której usługami się interesujemy posiada obowiązkowy wpis do rejestru i zabezpieczenie na wypadek swojej niewypłacalności.

Jeśli je mają, to mamy gwarancję, że pieniądze za opłaconą wycieczkę wrócą do nas, np. w sytuacji, gdy do niej nie dojdzie.

Jak sprawdzić biuro podróży?

Po wejściu na stronę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (tf.ufg.pl) należy z menu wybrać zakładkę "ewidencja", a potem wybrać opcję "wyszukiwanie". Wygląda to następująco:

UFG ewidencja.png Tak wygląda zakładka wyszukiwarka firm na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) UFG

Firmę można odnaleźć po różnych danych: nazwie, NIP-ie, czy miejscowości.

Należy przy tym pamiętać, że marka handlowa (np. "Raj Turysty") może różnić się on nazwy rejestrowej (np. "Rajowo-turs sp. z o.o."), po której możemy wyszukać firmę. Nazwę rejestrową znajdziemy w umowie. Szukając firmy po miejscowości trzeba wskazać tę, w której firma została zarejestrowana.

Warto odnotować, że nie musimy posiadać kompletu informacji. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, a system wyświetli wyniki, które pasują do danych, które podaliśmy.

Jak radzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gdy wyświetlimy szczegóły wpisu na temat wybranej firmy, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie:

- status działalności (powinna być aktywna) oraz - zabezpieczenia finansowe (bardzo ważne: wskazany w tej części zakres działalności terytorialnej przedsiębiorcy powinien obejmować wybrany przez nas kierunek podróży).

Co jeśli firmy nie ma w ewidencji?

Jeśli nie popełniliśmy błędu wpisując nazwę firmy w wyszukiwarce ewidencji, czego sprawdzenie radzi samo UFG, to powinno to wzbudzić naszą czujność.

Jak wskazuje Fundusz jest niewiele sytuacji, w których organizator imprezy turystycznej nie musi posiadać wpisu do rejestru i zabezpieczeń finansowych. Są one precyzyjnie określone w przepisach i dotyczy to imprez turystycznych:

- organizowanych okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych (np. dla znajomych), - trwających krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu, - a także imprez nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych.

"Aby uniknąć wątpliwości, doprecyzujmy, że wpis muszą posiadać organizatorzy turystyki, a także przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (np. lot i nocleg kupowane jako oddzielne usługi i objęte odrębnymi umowami z ich dostawcami). Nie muszą go natomiast posiadać agenci turystyczni pośredniczący w sprzedaży ofert organizatorów turystyki (uwaga: w ewidencji należy sprawdzić organizatora, a nie agenta)" - podkreśla UFG.

Sprawdź czy nie ma zakazu wykonywania działalności turystycznej

W portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego można sprawdzić także, czy przedsiębiorca, z którego usług chcemy skorzystać nie ma nałożonego zakazu wykonywania działalności turystycznej lub czy nie toczy się wobec niego postępowanie o wykreślenie go z rejestru.

Do tego można sprawdzić, czy firma nie złożyła oświadczenia o niewypłacalności lub czy wobec niego marszałek województwa nie wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia.

Jak sprawdzić czy przedsiębiorca turystyczny nie jest objęty zakazem wykonywania działalności UFG

- Warto sprawdzić organizatora imprezy turystycznej, zanim jeszcze podpiszemy umowę i wyjedziemy na wczasy czy wycieczkę. W dobrze pojętym interesie podróżnych leży korzystanie z usług ewidencjonowanych organizatorów imprez turystycznych, bo tylko wówczas objęci są ochroną wymaganych prawem zabezpieczeń - wskazuje Małgorzata Ślepowrońska prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zarządzającego funduszami turystycznymi – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Kiedy Fundusze wypłacają pieniądze?

W ramach UFG działają dwa fundusze turystyczne:

- Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Stworzono go z myślą o wsparciu branży turystycznej i podróżnych, gdyby z powodu wystąpienia "nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności" doszło do masowego odwoływania wycieczek. W takiej sytuacji środki z TFP są wypłacane jako pomoc zwrotna dla biur podróży, dzięki której będą mogły w takiej sytuacji sprawnie oddać swoim klientom pieniądze za odwołane wycieczki.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG). Ten powstał jako dodatkowe zabezpieczenie, gdyby przedsiębiorstwa turystyczne okazałyby się być niewypłacalne. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że prawo zobowiązuje firmy do posiadania własnych zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności: gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa albo ubezpieczenie organizatora. To jest I filar zabezpieczenia. Jednak może dojść do sytuacji, gdy środki te okażą się być niewystarczające do pokrycia wszystkich kosztów - sprowadzenie podróżnych do kraju i zwrócenie pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone, świadczenia. Wówczas środki będą wypłacane ze środków z TFG - II filaru.

Kolejność postępowania w sytuacji niewypłacalności biura podróży

Gdy dojdzie do ogłoszenia niewypłacalności przez organizatora naszej imprezy turystycznej i nie zapewni nam on świadczeń, które opłaciliśmy (pobyt i powrót do ojczyzny), to istnieje odpowiednia procedura postępowania.

Jak wskazuje UFG w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim województwa, w którym siedzibę ma dane biuro podróży. To właśnie marszałek organizuje podróżnym powrót do Polski i uruchamia na ten cel zabezpieczenie z I filaru i w razie potrzeby również z II filaru.

"Aby otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany wyjazd lub jego część, należy złożyć wniosek do firmy, która udzieliła zabezpieczenia w I filarze. Jeśli zabezpieczenie okaże się niewystarczające, firma przekaże dokumentacje do Funduszu, a ten wypłaci pozostałe kwoty" - wyjaśnia proces UFG.

