Rekord wszech czasów "turystycznej stolicy kraju"

Lotnisko w tureckiej Antalyi pobiło swój rekord wszech czasów pod względem liczby pasażerów odprawionych jednego dnia - poinformował minister transportu i infrastruktury Turcji Abdulkadir Uraloglu.

Port lotniczy w Antalyi obsłużył w sobotę ponad 230 tys. pasażerów - poinformował w niedzielę minister Uraloglu, cytowany przez agencję Anadolu. - Obsłużyliśmy 230 002 pasażerów w ciągu jednego dnia. Nasza stolica turystyczna, Antalya, wciąż bije rekordy dzięki silnej infrastrukturze transportowej – dodał szef resortu transportu i infrastruktury.

Liczba turystów rośnie

Według opublikowanych wcześniej w sierpniu danych Tureckiego Instytutu Statystycznego (TUIK) liczba osób odwiedzających Turcję w pierwszej połowie 2025 roku wzrosła o 1,7 proc., przekraczając 25,53 mln osób. Turyści wydali też w tym okresie rekordowe 25,78 mld dolarów, co stanowi wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Położona na południowym zachodzie Turcji Antalya - stolica prowincji o tej samej nazwie, określana mianem "turystycznej stolicy kraju" - słynie z pięknych plaż, rozbudowanej infrastruktury turystycznej, starożytnych ruin i innych zabytków oraz rozmaitych rozrywek.

Jest piątym co do wielkości tureckim miastem, którego populacja przekracza razem z obszarem metropolitalnym 2,7 mln osób.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP