Rekord wszech czasów "turystycznej stolicy kraju"

18 sierpnia 2025, 10:07
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne Polaków

Lotnisko w tureckiej Antalyi pobiło swój rekord wszech czasów pod względem liczby pasażerów odprawionych jednego dnia - poinformował minister transportu i infrastruktury Turcji Abdulkadir Uraloglu.

Port lotniczy w Antalyi obsłużył w sobotę ponad 230 tys. pasażerów - poinformował w niedzielę minister Uraloglu, cytowany przez agencję Anadolu. - Obsłużyliśmy 230 002 pasażerów w ciągu jednego dnia. Nasza stolica turystyczna, Antalya, wciąż bije rekordy dzięki silnej infrastrukturze transportowej – dodał szef resortu transportu i infrastruktury.

Liczba turystów rośnie

Według opublikowanych wcześniej w sierpniu danych Tureckiego Instytutu Statystycznego (TUIK) liczba osób odwiedzających Turcję w pierwszej połowie 2025 roku wzrosła o 1,7 proc., przekraczając 25,53 mln osób. Turyści wydali też w tym okresie rekordowe 25,78 mld dolarów, co stanowi wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Położona na południowym zachodzie Turcji Antalya - stolica prowincji o tej samej nazwie, określana mianem "turystycznej stolicy kraju" - słynie z pięknych plaż, rozbudowanej infrastruktury turystycznej, starożytnych ruin i innych zabytków oraz rozmaitych rozrywek.

Jest piątym co do wielkości tureckim miastem, którego populacja przekracza razem z obszarem metropolitalnym 2,7 mln osób.

Australijski sąd nałożył na linie lotnicze Qantas rekordową karę w wysokości 90 milionów dolarów australijskich (równowartość 59 milionów dolarów amerykańskich) za nielegalne zwolnienie ponad 1800 pracowników obsługi naziemnej w trakcie pandemii COVID-19.

18 sierpnia 2025, 7:33
Doradca Białego Domu do spraw handlu Peter Navarro podkreślił w artykule opublikowanym w poniedziałek na łamach dziennika "Financial Times", że kupując rosyjską ropę naftową, Indie finansują machinę wojenną Kremla. Zażądał, by przestały to robić.

18 sierpnia 2025, 9:06
Część środków z Krajowego Planu Odbudowy została przeznaczona na budowę infrastruktury szybkiego internetu. "Rzeczpospolita" podaje, że około 2,5 miliarda złotych wciąż jest do wzięcia. Ministerstwo Cyfryzacji nie wyklucza kolejnego naboru dla inwestorów - czytamy.

18 sierpnia 2025, 8:58
Produkcja samochodów w Polsce spadła, co spowodowane jest reorganizacją fabryk, które obecnie przystosowują się do wytwarzania nowych modeli - ocenił ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju Andrzej Kochman. Wskazał również na znaczne pogorszenie wyników w eksporcie akumulatorów.

17 sierpnia 2025, 12:07
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek litewskiej spółki Galinta o przejęcie kontroli nad polską firmą Cenos z siedzibą we Wrześni - podał UOKiK w komunikacie.

17 sierpnia 2025, 13:59
Oszuści podszywający się pod PKO BP kuszą klientów fałszywymi inwestycjami - ostrzegł zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). W komunikacie zaapelowano by zachować czujność i nie ufać takim ofertom.

17 sierpnia 2025, 15:30
W 2025 roku zarząd Morskiego Portu Gdynia przeznaczy niemal 450 milionów złotych na inwestycje oraz wyda 31,5 miliona złotych w ramach remontów i konserwacji - wynika ze sprawozdania rocznego spółki za 2024 rok.

17 sierpnia 2025, 12:51
Od 1 września 2025 roku Unia Europejska wprowadza zakaz stosowania substancji TPO w hybrydowych i żelowych lakierach do paznokci. - Ma działanie toksyczne na komórki wątroby i może powodować uszkodzenia układu rozrodczego - wyjaśnił w TVN24 doktor inżynier Jakub Duszczyk. Ekspert przewiduje jednak, że nowe przepisy nie wpłyną na ceny usług kosmetycznych.

17 sierpnia 2025, 10:56
W sobotnim losowaniu Lotto nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do ośmiu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 16 sierpnia 2025 roku.

17 sierpnia 2025, 8:30
Wiceministra klimatu Anita Sowińska zapewniła, że apteki nie muszą zbierać butelek w ramach systemu kaucyjnego, który startuje 1 października 2025 roku. - Ten obowiązek można wykonać dzięki postawieniu automatu do odbioru pustych opakowań na przykład na parkingu galerii - stwierdziła. Wątpliwości dotyczą także uczestnictwa w systemie kaucyjnym sklepów sportowych czy drogerii, które mają w swojej ofercie napoje, a także formy zwrotu kaucji.

16 sierpnia 2025, 12:07
Usługa Visa w telefonie wkrótce zostanie wyłączona - poinformował ING Bank Śląski. Chodzi o płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem smartfona. "Robimy to, ponieważ na polskim rynku banki wycofały ze swoich aplikacji własne formy płatności i proponują bardziej uniwersalne rozwiązania" - wyjaśnił ING.

16 sierpnia 2025, 15:58
W pierwszej połowie 2025 roku ponad 3,7 tysiąca firm w Polsce ogłosiło niewypłacalność, co stanowi wzrost o 17,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - wynika z danych firmy Coface. Liczba ta przekracza łączny wynik za cały 2022 rok.

16 sierpnia 2025, 15:04
Lotnisko Warszawa-Modlin wraca na ścieżkę wzrostu dzięki nowym trasom Ryanaira i Wizz Aira, ale perspektywy dla Radomia są bardzo słabe - ocenił prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym kwartale 2025 roku oba porty zanotowały spadek liczby pasażerów rok do roku.

16 sierpnia 2025, 9:54
Brytyjska sieć supermarketów Iceland ogłosiła nietypową akcję, której celem jest walka z rosnącym problemem kradzieży. Klienci, którzy powiadomią personel o podejrzanej sytuacji, otrzymają jednego funta na swoją kartę lojalnościową.

16 sierpnia 2025, 13:50
Od początku roku w Szwecji sprzedaż kalifornijskiego wina spadła o 20 procent, a amerykańskich napojów alkoholowych o 17 procent - wynika z danych sieci Systembolaget. Spadek może być związany z oddolnymi akcjami bojkotu produktów z USA, wywołanymi polityką Donalda Trumpa.

16 sierpnia 2025, 10:43
W piątkowym losowaniu Eurojackpot ponownie nie padła główna wygrana, w efekcie kumulacja rośnie z 80 do 100 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia o wartości ponad miliona złotych. Oto liczby, które zostały wylosowane 15 sierpnia 2025 roku.

16 sierpnia 2025, 8:42
Personel naziemny Ryanaira rozpoczął strajk na głównych lotniskach w Hiszpanii w szczycie sezonu wakacyjnego - podała w piątek agencja dpa. Akcje strajkowe wpłyną na działalność lotnisk w Madrycie, Barcelonie, Sewilli, Maladze, Alicante, na Ibizie, w Palma de Mallorca, Gironie, na Teneryfie Południowej, Lanzarote i w Santiago de Compostela. Akcja potrwa do niedzieli, ale w razie braku porozumienia, zaplanowane są kolejne protesty.

15 sierpnia 2025, 16:02
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi rozmowy z Intelem w sprawie potencjalnego objęcia przez rząd udziałów w borykającym się z trudnościami producencie chipów - poinformował Reuters, powołując się na doniesienia Bloomberga.

15 sierpnia 2025, 14:48
Ari Kytsya, gwiazda portalu z treściami erotycznymi, została ambasadorką marki Urban Decay, należącej do koncernu L'Oreal. Reklama z jej udziałem skierowana jest przede wszystkim do młodych dziewczyn i bije rekordy popularności w mediach społecznościowych.

15 sierpnia 2025, 10:04
Podczas piątkowego spotkania na Alasce Władimir Putin planuje przedstawić Donaldowi Trumpowi propozycje finansowe, które mają skłonić Biały Dom do poparcia Moskwy w sprawie Ukrainy - poinformowała w czwartek brytyjska gazeta "The Guardian".

15 sierpnia 2025, 9:02
Rekordowe 270 milionów złotych zaległych wynagrodzeń to - jak ostrzegają eksperci - jedynie "wierzchołek góry lodowej". Za tymi liczbami kryją się dramaty osób, które miesiącami czekają na wypłatę. - Pracownik bywa traktowany jak darmowy pożyczkodawca - mówi w rozmowie z TVN24+ Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska z Polskiej Sieci Ekonomii i przewodnicząca Konfederacji Pracy Młodych. Pracodawcy odpowiadają: chcemy płacić, ale przy rosnących kosztach często nie mamy z czego.

14 sierpnia 2025, 11:24
W piątek linie lotnicze Air Canada odwołają większość z około 700 lotów ze względu na sobotni strajk stewardes i stewardów - podała Agencja Reutera. Decyzja ta zmusi nawet 100 tysięcy pasażerów do zmiany planów podróży.

15 sierpnia 2025, 12:39
Turyści szczególnie z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, USA, ale coraz częściej ze Skandynawii przyjeżdżają do Polski, spędzają tu tydzień lub dłużej i wracają - mówiła we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki. Dodała, że zwiedzających przyciągają zarówno malownicze krajobrazy i regionalne smaki, jak i nietypowe formy wypoczynku. 

15 sierpnia 2025, 11:01
Produkcja przemysłowa w Chinach wyniosła w lipcu 5,7 procent w porównaniu rok do roku, osiągając najsłabszy wynik od siedmiu miesięcy - wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego. Tygodnik "Nikkei Asia" wskazuje, że spowolnienie gospodarcze kraju nasila się ze względu na osłabienie popytu wewnętrznego, a także wpływ czynników zewnętrznych.

15 sierpnia 2025, 9:47
Prokuratura Europejska podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z polskiego Krajowego Planu Odbudowy w sektorze HoReCa, czyli branży hotelarsko-gastronomicznej - przekazała rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet.

14 sierpnia 2025, 19:23
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił w wywiadzie dla brytyjskiego "Timesa", że polski rząd będzie obstawał przy swoim zdaniu i forsował wprowadzenie podatku cyfrowego. I to mimo tego, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wycofała się z planów wprowadzenia podatku w całej Unii Europejskiej.

14 sierpnia 2025, 17:18
Konserwatywny influencer Robby Starbuck, przeciwnik programów DEI (różnorodność, równość, integracja), zawarł z Metą ugodę po pozwie sądowym złożonym w kwietniu przeciwko spółce. W ramach porozumienia będzie doradzał gigantowi technologicznemu, jak eliminować stronniczość w systemach sztucznej inteligencji.

14 sierpnia 2025, 20:13
Ponad 500 humanoidalnych robotów w 280 drużynach z 16 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii, weźmie udział w pierwszych w historii Igrzyska Sportowych Robotów Humanoidalnych. Wydarzenie odbywa się w Chinach i potrwa trzy dni.

14 sierpnia 2025, 19:14
