Turystyka "Cena czyni cuda". Jak Polacy planują wakacje? Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki w rozmowie w programie "Wstajesz i Wiesz" na antenie TVN24 przyznał, że Polacy rozpoczęli planowanie wakacyjnych wyjazdów już w czasie weekendu majowego.

- Planowanie rozpoczęło się w weekend majowy, jednak brakowało ostatecznego potwierdzenia tych rezerwacji, właśnie ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, która wciąż pozostaje niepewna - wyjaśnił.

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Polacy wybierają europejskie kierunki na wakacje

Radoliński zauważył, że w tym roku dominują wyjazdy po Polsce oraz po Europie. Polacy coraz częściej wybierają kierunki, z których w razie potrzeby można wrócić samochodem lub pociągiem.

Wśród popularnych miejsc znalazły się Grecja, Albania i Czarnogóra, które - jak podkreślił ekspert - są stosunkowo łatwo dostępne. Do łask wracają też Czechy, Słowacja i Węgry.

Choć Polacy coraz częściej wybierają bliższe kierunki, w zestawieniu popularności nadal prowadzi Turcja. Jak podkreślił ekspert, to właśnie pewność pogody sprawia, że ten kraj niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. Albania natomiast przyciąga turystów przede wszystkim korzystnymi cenami.

Jednym z najważniejszych czynników przy wyborze wakacyjnego kierunku pozostaje cena. Radoliński zwrócił uwagę, że w branży turystycznej często mówi się "cena czyni cuda", co doskonale odzwierciedla podejście wielu Polaków do planowania urlopu. W tym roku jednak coraz większe znaczenie ma także towarzystwo - turyści zwracają uwagę na to, z kim spędzą wyjazd.

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Biura podróży odzyskują zaufanie

Jak zaznaczył ekspert, biura podróży w ostatnim czasie cieszą się większym zainteresowaniem ze względu na odzyskanie zaufania klientów.

- Wróciły do łask, po tym jak naprawdę pokazały ogromną klasę, ściągając w marcu wszystkich podróżnych do kraju - wyjaśnił. Dodał, że po niepewnym kwietniu i majowym planowaniu obecnie zapadają już konkretne decyzje wyjazdowe, jednak dotyczą one głównie europejskich okolic.

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Polska wciąż atrakcyjna dla turystów

Ekspert zwrócił uwagę, że w przypadku wypoczynku w Polsce duże znaczenie mają szczegóły oferty, zwłaszcza wyżywienie. Zaznaczył, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy w cenie pobytu znajduje się śniadanie, a jeszcze lepiej - pełne wyżywienie. Porównał przy tym, że za granicą w podobnej cenie często dostępne są oferty typu "all inclusive".

Mimo to Polska pozostaje bardzo atrakcyjnym kierunkiem turystycznym. Dużą popularnością cieszą się Mazury, Podlasie, Dolny Śląsk oraz oczywiście Zakopane z okolicami.

Na zakończenie Radoliński zauważył, że zmienia się styl podróżowania Polaków. Coraz rzadziej decydują się oni na jeden długi, dwutygodniowy urlop, a częściej wybierają kilka krótszych wyjazdów w ciągu roku - weekendowych lub nieco dłuższych. Takie podróże dzielą zwykle między Polskę a zagranicę, z wyraźną przewagą europejskich kierunków.

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