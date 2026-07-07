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Turystyka

Polacy w czołówce Europy. Tylko trzy kraje przed nami

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Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem liczby podróży - wynika z raportu Banku Pekao. Autorzy analizy podkreślają, że to integralny element stylu życia Polaków i jeden z najbardziej widocznych przejawów rosnącej zamożności społeczeństwa.

"Polacy coraz śmielej podróżują, szybciej niż mieszkańcy większości krajów Unii Europejskiej nadrabiają dystans do zachodnich społeczeństw i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby podróży" - ocenili analitycy banku. Z raportu "Polacy w podróży. Szybki awans do europejskiej czołówki" wynika między innymi, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania.

Zgodnie z analizą opartą na danych Eurostatu Polacy w 2024 roku wykorzystali 345 milionów noclegów związanych z prywatnymi podróżami (dane uwzględniają wyjazdy krajowe, w tym związane z odwiedzinami rodziny lub znajomych). Większość, bo 80 procent z nich to wyjazdy na przynajmniej cztery noce, a pozostałe 20 procent - od jednej do trzech nocy. Polska ma tym samym 6,2 procent udziału we Wspólnocie pod względem liczby zrealizowanych noclegów.

Liderzy w podróżowaniu

Liderem zestawienia są Niemcy (25,9 procent udziału), a dalej Francja (18,5 procent) i Hiszpania (11,3 procent). Piątą pozycję zajmują Szwedzi (5,8 procent), szóstą Holendrzy (5,2 procent), a siódmą Włosi (4,5 procent). Dalej znalazły się Belgia, Austria i Finlandia z udziałem w UE odpowiednio: 2,6 procent, 2,5 procent i 2,4 procent.

Analitycy Pekao zaznaczyli, że Włosi, Niemcy i obywatele krajów Beneluksu preferują dłuższe pobyty, obejmujące co najmniej cztery noce, podczas gdy podróżni z Hiszpanii i krajów skandynawskich częściej decydują się na krótsze pobyty. W przypadku Polski udział dłuższych wyjazdów w łącznej liczbie wykorzystanych noclegów jest zbliżony do średniej unijnej.

Dominacja turystyki krajowej

Polska pozostaje też silnie związana z turystyką krajową. W przypadku naszego kraju 63 procent podróżujących wybiera wyłącznie wyjazdy po Polsce, co odróżnia nas od pozostałych państw Europy Środkowej. Podobne do Polski wyniki odnotowano w przypadku Hiszpanii, Francji i Włoch.

Z analizy wynika też, że aktywność turystyczna Polaków rośnie szybciej niż średnio w UE - w ciągu ostatniej dekady liczba prywatnych podróży Polaków wzrosła o 31 procent, a wydatki na podróże w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o 122 procent.

- Polska bardzo szybko awansuje do europejskiej pierwszej ligi podróżników. Jeszcze dekadę temu wyraźnie odstępowaliśmy od najbardziej mobilnych społeczeństw Europy, dziś jesteśmy już tuż za podium pod względem liczby prywatnych noclegów. Co ważne, ten trend nie wynika wyłącznie ze wzrostu liczby wyjazdów. Podróże stają się integralnym elementem stylu życia Polaków i jednym z najbardziej widocznych przejawów rosnącej zamożności społeczeństwa - ocenił współautor raportu Krzysztof Mrówczyński z Zespołu Analiz Sektorowych Banku Pekao, cytowany w publikacji.

Młode pokolenie napędza zmiany

Szczególną rolę w zmianie nawyków podróżniczych odgrywają młodsze pokolenia - w grupach wiekowych 15-24 i 25-34 lata udział osób wyjeżdżających jest wyższy niż średnia unijna, a młodzi Polacy są obecnie jedną z najbardziej aktywnych podróżniczo grup w Europie.

W każdym kraju dominują inne kierunki podróży zagranicznych. W Polsce największą popularnością (w wyjazdach za granicę, bez wyjazdów biznesowych) cieszą się wyjazdy do Niemiec (16,8 proc.), Wielkiej Brytanii (9,1 procent) oraz Włoch (7,3 procent).

Czesi i Węgrzy - podobnie jak Polacy - realizują większość prywatnych noclegów zagranicznych w Europie. Dla porównania Francuzi najchętniej odwiedzają Hiszpanię, Afrykę i Amerykę Północną, a Hiszpanie - Afrykę i Amerykę Południową.

Czytaj też: Polskie kierunki tracą turystów. "Widzimy wyraźną zmianę"

Historyczny wynik branży

Zgodnie z raportem Pekao światowa turystyka osiągnęła w 2025 r. historyczny rekord, przekraczając poziom 1,5 miliarda podróży, a w kolejnych latach jej znaczenie dla globalnej gospodarki będzie dalej rosło. Zdaniem autorów publikacji Polska ma szansę być jednym z beneficjentów tego trendu.

"Krajowa branża turystyczna należy już dziś do największych w Unii Europejskiej, a po pandemii rozwijała się niemal najszybciej w całej Wspólnocie. Obroty organizatorów turystyki wzrosły od 2021 r. ponad 3,5-krotnie, a bardzo dynamicznie rozwijały się także sektory lotniczy i hotelarski" - wskazano. Analitycy Pekao prognozują, że Polacy będą podróżować coraz częściej.

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Źródło: PAP
Tagi:
PodróżeturystykaTurystykaUnia Europejska
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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