Turystyka Gdzie na wakacje? Polacy wskazali najpopularniejsze miejsca Oprac. Jan Sowa |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Z badania "Polacy na wakacjach 2026" wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 76 proc. ankietowanych. Najczęściej wybieranym kierunkiem pozostaje Polska - taki wariant wskazało 58 proc. osób deklarujących podróż.

Wśród zagranicznych kierunków najczęściej pojawiały się kraje południowej Europy. Najwięcej wskazań uzyskała Grecja, którą wybrało 7,3 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęły Włochy z wynikiem 6,8 proc. oraz Hiszpania - 6,7 proc. Ankietowani wskazywali także Chorwację i Turcję, po 3,6 proc.

Ile Polacy wydadzą na wakacje?

Najczęściej deklarowany budżet wakacyjny mieści się w przedziale od 2,5 do 5 tys. zł na osobę. Taką kwotę wskazało 35 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 32 proc. respondentów, planuje wydać od 1 do 2,5 tys. zł.

W praktyce ponad połowa podróżujących, czyli 52 proc., zamierza przeznaczyć na wakacje nie więcej niż 2,5 tys. zł na osobę. Wyższe budżety są znacznie rzadsze - wydatki przekraczające 5 tys. zł planuje 16 proc. osób, które deklarują wyjazd.

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Brak pieniędzy zatrzymuje część osób w domu

Nie wszyscy badani planują urlopowy wyjazd. Najczęściej wskazywaną barierą są finanse. Brak pieniędzy jako główny powód pozostania w domu podało 56 proc. osób z tej grupy.

Na drugim miejscu znalazły się codzienne zobowiązania. Niemal 31 proc. respondentów, którzy nie wybierają się na wakacje, przyznało, że zatrzymują ich inne obowiązki. Znacznie rzadziej wskazywano obawy przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia czy zniszczeniem bagażu - taki powód podało 4 proc. ankietowanych.

Najchętniej wyjeżdżają młodsi i mieszkańcy dużych miast

Plany wakacyjne różnią się w zależności od wieku i miejsca zamieszkania. Najczęściej wyjazd deklarują osoby w wieku 25-34 lata. W tej grupie wakacje planuje ponad 80 proc. badanych.

Wśród osób w wieku 55-64 lata odsetek ten spada do około 70 proc. Wyraźna różnica widoczna jest także między mieszkańcami największych miast i wsi. Letni wyjazd zapowiada blisko 87 proc. mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz 71 proc. mieszkańców wsi.

Badanie "Polacy na wakacjach 2026" przeprowadzono na platformie Omnisurv by IQS na zlecenie Allianz Partners w dniach 25-28 czerwca 2026 roku. Ankietę zrealizowano na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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