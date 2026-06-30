Najdroższe kierunki wakacyjnych wyjazdów. Gdzie wydasz najwięcej?
Ci, którym marzą się dalekie podróże, muszą być przygotowani na spore wydatki. Potwierdza to najnowszy raport przygotowany przez firmę Squaremouth specjalizującą się w analizie rynku ubezpieczeń turystycznych. Zestawienie wskazuje destynacje tegorocznych wyjazdów, które szczególnie mocno nadszarpną wakacyjny budżet.
Ranking ów nie opiera się wyłącznie na cenach hoteli i transportu. Eksperci przeanalizowali pięć kluczowych kategorii wydatków - koszty przelotów, zakwaterowania, wynajmu samochodu, posiłków oraz przeciętnych dziennych wydatków - tworząc kompleksowe podsumowanie kosztów podróżowania.
Najdroższe miejsca na wakacje
Na szczycie zestawienia znalazła się Grenlandia. Odwiedzenie największej wyspy świata słynącej z surowych krajobrazów, monumentalnych fiordów i możliwości oglądania na żywo zorzy polarnej, wiąże się z ogromnymi kosztami. Wpływają na to przede wszystkim ograniczona liczba połączeń lotniczych, niewielka baza noclegowa oraz wysokie ceny usług wynikające z trudnych warunków logistycznych.
Coraz większe zainteresowanie turystyką arktyczną sprawia, że Grenlandia staje się jednym z najbardziej pożądanych, ale jednocześnie najdroższych kierunków wakacyjnych wyjazdów. Według raportu, średni koszt jednodniowej wycieczki wynosi 1171 dolarów, czyli około 4400 zł.
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Drugie miejsce zajęły Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Karaibski archipelag od lat słynie z luksusowych kurortów, ekskluzywnych marin i prywatnych wysepek przyciągających zamożnych turystów z całego świata. Wysokie ceny noclegów, transportu oraz usług powodują, że wakacje w tym regionie należą do najbardziej kosztownych na świecie.
Podium zamyka Polinezja Francuska. Bora Bora, Moorea czy Tahiti od dekad uchodzą za symbole egzotycznego luksusu. Horrendalne koszty podróży wynikają z ogromnych odległości od większości kontynentów i ograniczonej infrastruktury transportowej. Dla wielu odwiedzających jest to podróż życia, która wymaga odpowiednio wysokiego budżetu.
Kraje europejskie w zestawieniu
Na czwartym miejscu znalazła się Antarktyda. Wyprawy na najdalej wysunięty na południe, najzimniejszy i najsłabiej zaludniony kontynent Ziemi należą do zgoła ekskluzywnych doświadczeń turystycznych. Dotarcie tam wymaga zaawansowanej logistyki - z uwagi na konieczność ochrony tutejszego unikalnego ekosystemu, turystyka podlega surowym międzynarodowym regulacjom.
Pierwszą piątkę zamykają Malediwy, które od lat utrzymują pozycję jednego z najbardziej luksusowych miejsc wakacyjnego wypoczynku. Prywatne wille na wodzie, ekskluzywne hotele oraz konieczność korzystania z transferów łodziami lub hydroplanami znacząco podnoszą całkowity koszt pobytu.
W dalszej części zestawienia znalazły się Szwajcaria, Zimbabwe, Turks i Caicos, Botswana, Anguilla, Saint Lucia, Namibia, Islandia, Norwegia oraz Zambia. W przypadku europejskich krajów, o wysokiej pozycji decydują przede wszystkim koszty życia, zakwaterowania i gastronomii. Z kolei afrykańskie kierunki miejsca w rankingu zawdzięczają przede wszystkim popularności luksusowych safari oraz ograniczonej dostępności infrastruktury turystycznej, co przekłada się na wysokie ceny zorganizowanych wypraw.