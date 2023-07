Rachunek za telefon może zaskoczyć. "Powinieneś otrzymać SMS"

Bezpłatny roaming

15 czerwca 2017 zaczęła obowiązywać zasada Roam Like At Home (RLAH), zgodnie z którą opłaty w roamingu na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny być takie same jak za korzystanie z usług w kraju. Zasada obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię , Islandię i Liechtenstein. Należy pamiętać, że od początku 2021 roku grupę tych krajów opuściła Wielka Brytania .

Połączenie w roamingu wykonujemy, gdy dzwonimy z polskiego numeru będąc za granicą, np. siedząc na plaży we Włoszech dzwonimy do rodziny we Polsce lub kolegi w Niemczech. Z kolei w sytuacji wykonywania połączenia z Polski do USA czy do Niemiec jest to połączenie międzynarodowe. Za to połączenie płacimy zgodnie z cennikiem dostawcy.