Ulubione wakacyjne kierunki Polaków. Nowy raport

Najpopularniejsze regiony i kraje

"Z danych multiagentów wynika, że koszt rezerwacji wyniósł w 2023 roku 8721 zł (wzrost o 545 zł), natomiast koszt pojedynczej imprezy 3291 zł (wzrost o 379 zł), co daje skok rzędu 12,7 proc." - poinformowano.

Zaznaczono jednak, że liczba rezerwacji nie jest mniejsza, niż miało to miejsce rok temu i jest wyższa niż w 2019 r., czyli przed pandemią. Średnio liczba osób na jedną rezerwację - zauważono - wróciła do poziomu z roku 2021 i wyniosła 2,65 (w roku ubiegłym była na poziomie 2,8).

Szczyt sezonu

Szczyt sezonu na wyjazdy turystyczne Polaków - zgodnie z raportem - przypada na lipiec i sierpień, które w sumie stanowią 57,4 proc. wyjazdów, chociaż zaznaczano, że dane nie obejmują rezerwacji zakładanych w ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu.

"Uwagę zwraca wysoki poziom rezerwacji na wrzesień (na tym etapie) - blisko 18 proc., na co wpływ ma fakt, że ceny ofert wrześniowych są atrakcyjniejsze. Jest to wzrost o prawie 3 p.p. w porównaniu do roku 2022" - stwierdzono.