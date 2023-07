Popularny kierunek na wakacje wśród Polaków. Ekspert o "genialnym stosunku jakości do ceny"

Inflacja uderzyła w wakacyjne wyjazdy Polaków. - W tym sezonie za wypoczynek nad polskim morzem, na Mazurach lub w polskich górach zapłacimy średnio od 19 do nawet 35 procent więcej niż jeszcze rok temu - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paweł Kunz, ekspert branży turystycznej. Wskazywał, że Polacy, aby zaoszczędzić, decydują się na skracanie pobytów oraz kategoryzację obiektów. Ekspert mówił też o najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych wyjazdów.

- Drugim sposobem, którego imają się Polacy jest kategoryzacja obiektów, czyli dalej chcemy jechać, dalej chcemy wypoczywać, ale zamiast hotelu 5-gwiazdkowego w formule all inclusive, wybieramy hotel, który ma cztery gwiazdki, to także działa - dodał ekspert.

Kunz zwracał przy tym uwagę, że "mit o tym, iż podróżowanie na własną rękę zawsze jest tańsze niż z biurem podróży, nie zawsze jest faktem". - Takie kraje jak Tunezja , Egipt, znacznie łatwiej, prościej i taniej jest "upolować" wybierając ofertę chociażby last minute z biura podróży, niż szukać możliwości dotarcia tam na własną rękę, znalezienia hotelu odpowiadającego naszym wymogom - powiedział. Do tego dochodzi kwestia wyżywienia i innych atrakcji.

Wakacje w Polsce

- Tutaj do głosu dochodzi też rozsądek w postaci kalkulacji czasu, niektóre z destynacji turystycznych - Hiszpania, Grecja , Egipt - to są tak naprawdę destynacje całoroczne. Nad polskim morzem sezon jest krótki, podlega rozmaitym fluktuacją związanym chociażby z aurą, w związku z tym te ceny, niestety, są windowane dość mocno - dodał ekspert.

Najpopularniejsze kierunki wyjazdów

Ekspert mówił też o najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych wyjazdów wśród Polaków. - Nasze preferencje są dość stałe, bo jest to Bułgaria, która ma genialny stosunek jakości do ceny. Jest to Turcja, szczególnie hotele w lepszym standardzie niż średni, czyli hotele 5-gwiazdkowe. Do łask wraca Tunezja, która jest perełką, jeżeli mówimy o możliwości dostania się do miejsca z Polski podczas 3-godzinnego lotu, oferuje ciepłe morze, przepiękny piasek na plażach i niedrogie możliwości dodatkowych atrakcji - mówił Paweł Kunz.