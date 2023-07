Najbardziej niepunktualne lotniska w Europie. Polski port ma się czym pochwalić

Londyńskie lotnisko Gatwick znalazło się na czele europejskich portów notujących najwięcej utrudnień w połączeniach. W czerwcu średnio co drugi lot był opóźniony o więcej niż 15 minut lub został odwołany. Tak wynika z raportu firmy AirHelp, o którym napisała agencja Bloomberg. Dobrym wynikiem może się za to pochwalić Lotnisko Chopina w Warszawie, które znalazło się w czołówce lotnisk notujących najmniej zakłóceń.

Agencja Bloomberg napisała w poniedziałek, że lotniska w Europie starają się uniknąć powtórki z zeszłorocznego chaosu, kiedy to strajki i braki pracowników były tak dotkliwe, że m.in. londyńskie lotnisko Heathrow wprowadziło limity pasażerów. W lipcu i sierpniu podróżni ponownie zapełnią porty na Starym Kontynencie. Liczba pasażerów może powrócić do poziomu sprzed pandemii COVID-19 lub nawet go przekroczyć - zwrócił uwagę Bloomberg.

Lotniska w Europie - zakłócone loty

Agencja Bloomberg podała, że od końca kwietnia popyt na loty do Europy wśród podróżnych z USA wzrósł aż o 20 proc. w porównaniu do 2019 roku. Tak wynika z badań portalu Hopper, który służy do rezerwacji podróży. Jednocześnie - jak podano - wzrosły również ceny biletów z USA do Europy, do najwyższego poziomu od sześciu lat.