"To jest coś, z czego nie chcemy rezygnować. Widzimy to w liczbie rezerwacji"

czytaj dalej

Rodzice, którzy złożą wniosek o świadczenie 500 plus do końca kwietnia, będą mieli zagwarantowaną ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera świadczenie i złoży wniosek do 30 kwietnia 2023 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze do 30 czerwca 2023 roku.