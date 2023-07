Wakacje nad polskim morzem. Jakie jest obłożenie w hotelach?

Hotele na Pomorzu

Przedstawicielka Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zwróciła uwagę, że "nad polskim morzem poza hotelami są też obiekty takie jak pensjonaty, domy wypoczynkowe, czy agroturystyka, więc ta baza noclegowa jest bardzo szeroka i proponuje bardzo różny standard wypoczynku i noclegu". - To też wpływa na to, jak postrzegane jest to obłożenie, dlatego że ono się rozkłada pośród bardzo szerokiej oferty bazy noclegowej - wyjaśniła.

Wakacje nad polskim morzem - koszt

Według informacji z internetowych systemów rezerwacyjnych, za pobyt dwóch osób w terminie od 3 do 7 lipca w 2-gwiazdkowym hotelu w Ustce, bez śniadania, zapłacimy od około 1,2 tys. do ok. 1,7 tys. zł. Wypoczynek w 3-gwiazdkowym hotelu w Sopocie, ze śniadaniem, to koszt od około 1,9 tys., nawet do około 3,5 tys. zł. Za cztery noce w 4-gwiazdowym hotelu na Półwyspie Helskim będzie trzeba zapłacić od około 3,3 tys. do około 4,2 tys. zł.