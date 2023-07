Zmiany na jednym z największych lotnisk w Europie. "Specjalne kolejki"

Kontrole bezpieczeństwa na Schiphol

Jednym z pomysłów na to, aby Schiphol ponownie funkcjonował normalnie było wprowadzenie przedziałów czasowych do kontroli bezpieczeństwa. Taka opcja została wprowadzona podczas tegorocznych świąt majowych i - jak przekazała mediom dyrektor operacyjna Schiphol Patricia Vitalis - skorzystało z niej aż 20 proc. podróżnych.

"Zgłaszasz się wówczas do specjalnej kolejki na sloty czasowe, oczywiście we właściwym czasie, abyś nie musiał stać w zwykłej kolejce do kontroli bagażu" - czytamy w komunikacie prasowym. Ma to pomóc w uniknięciu długich kolejek. - Byliśmy bardzo zadowoleni z majowych testów i liczymy, że system się sprawdzi podczas letnich wakacji - podkreśliła dyrektor Vitalis.