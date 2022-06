Gdzie na wakacje? Wyniki badania

Badanie zostało zrealizowane 31 maja br. na reprezentatywnej próbie 1006 osób metodą CAWI. To wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza, ankiety drogą internetową oraz wypełnienie go przez internet.

Wakacje 2022

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej blisko dwie trzecie (65 proc.) mieszkańców Polski planuje letni wyjazd turystyczno-wypoczynkowy. To wzrost o 18 proc. w stosunku do wyników z ubiegłego roku.

Dwóch na trzech (66 proc.) planujących wyjazd chce przeznaczyć na wakacje więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. Jedna czwarta (25 proc.) zapytanych chce wydać podobną lub taką samą sumę jak w zeszłym roku. Co szósty (17 proc.) deklarujący wyjazd zamierza wydać kwotę ponad 3000 złotych. Z kolei co piąty (20 proc.) chciałby wydać między 2001 a 3000 złotych. Połowa zapytanych (53 proc.) o wyjazdy w sezonie letnim zamierza wydać na nie do 2000 złotych. Przeciętnie planuje się 6-dniowe wyjazdy - czytamy.

Gdzie na urlop?

Wśród planujących wyjazd krajowy około 41 proc. będzie wypoczywać nad morzem, 27 proc. w górach, a 16 proc. nad jeziorem. Zaledwie 5 proc. respondentów zamierza wyjechać do innego miasta. Według prezesa POT Rafała Szmytke, rozwijająca się krajowa oferta turystyczna zachęca Polaków do wypoczynku w kraju. "Turystyka aktywna blisko przyrody podbiła serca rodaków, a infrastruktura komunikacyjna znacznie skraca podróże z kilkunastu do zaledwie kilku godzin. Liczymy również na to, że Polacy chętnie skorzystają w te wakacje z Polskiego Bonu Turystycznego, który jest tak wsparciem domowego budżetu rodzin, jak i realną pomocą dla przedsiębiorców" - powiedział Szmtyke.