Więcej osób może skorzystać z bonu turystycznego. ZUS wyjaśnia

Rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Dotyczy to dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, czyli od października do grudnia - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych - Bon Turystyczny

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwrócił uwagę, że niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku.

- Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli taki wniosek na początku 2022 roku, na dziecko urodzone w 2021 roku, także mogą liczyć na bon. Dla przykładu: pani Maria urodziła dziecko w listopadzie i wystąpiła o 500 plus do ZUS w styczniu 2022 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał to świadczenie od listopada i tym samym mama może skorzystać także z bonu turystycznego - wskazał Żebrowski.

Przemysław Marczewski z Polskiej Organizacji Turystycznej, cytowany w komunikacie ZUS, poinformował, że dotychczas aktywowanych zostało ponad 3,4 miliona bonów, a do przedsiębiorców turystycznych z tytułu płatności bonami trafiło ponad 2,2 miliarda złotych.

Przypomniał także, że rodzice uprawnieni do świadczenia, którzy do tej pory nie aktywowali przysługujących im bonów, wciąż mogą to zrobić i skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego jeszcze do 30 września tego roku.

Bon Turystyczny

Marczewski podkreślił, że w przypadku braku zakładki Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/.

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała także dla wszystkich beneficjentów programu prosty przewodnik, jak pobrać bon turystyczny, jak aktywować dodatkowe świadczenie dla dziecka z niepełnosprawnością i co zrobić, jeśli beneficjent nie widzi na swoim profilu PUE ZUS zakładki z bonem: https://bonturystyczny.polska.travel/aktywuj-bon.

Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić do końca września tego roku. Mogą nim zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Opłacą nim także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie lub zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej – https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, z której korzysta już ponad 10 mln osób. Wystarczy, że po wejściu na PUE ZUS rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Podczas transakcji opiekun otrzymuje indywidualny kod, który potwierdza transakcję i służy do płatności Polskim Bonem Turystycznym.

Szczegółowe informacje związane z bonem turystycznym można uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię ZUS: 22-11-22-111.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP