Odwołany lub opóźniony lot? Należy ci się odszkodowanie

Odwołany lot - prawa pasażerów

- prawo do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne i maile,

- prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym lotem.

Co zrobić, gdy lot zostanie odwołany?

Opóźniony lot - odszkodowanie

W przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem - przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności.