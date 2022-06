Kosztowne wakacje z biurami podróży. "Prawda rynku jest brutalna"

Inflacja uderza także w wakacyjne wyjazdy. Są kierunki, za które musimy zapłacić blisko o połowę więcej niż wcześniej. Rozczarowani mogą być też zwolennicy ofert last minute. - Inflacja plus cała sytuacja okołocovidowa spowodowały takie, a nie inne historie z cenami - powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paweł Kunz, ekspert branży turystycznej.