Półmetek wakacji. "Wyjazdy wakacyjne staną się formą luksusu, a nie normalności"

Tegoroczne wakacje są na półmetku. - Koszty utrzymania obiektów hotelarskich, restauracji drastycznie wzrosły, a zarazem, z drugiej strony, zmniejszyła się liczba klientów - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Piotr Henicz, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. W jego ocenie możemy wracać do tego, że "wyjazdy wakacyjne staną się formą luksusu, a nie normalności".

- To jest półmetek i musimy jeszcze parę tygodni poczekać na to, aby wyciągnąć właściwe wnioski, natomiast na pewno się wszystko zmieniło w stosunku do tego, jakie były oczekiwania. Większość hotelarzy, restauratorów po tych dwóch ciężkich latach covidowych wychodziła z założenia - i słusznie - że ten sezon będzie sezonem, kiedy uda się odrabiać straty. Niestety, najpierw wojna na Ukrainie, potem inflacja i olbrzymia drożyzna widoczna na każdym roku, spowodowały to, że te plany musiały zostać troszkę zweryfikowane - powiedział Piotr Henicz.

Jak zauważył, "koszty utrzymania obiektów hotelarskich, restauracji drastycznie wzrosły, a zarazem, z drugiej strony, zmniejszyła się liczba klientów, zmniejszył się popyt". - Hotelarze i restauratorzy zostali postawieni w takiej sytuacji bez wyjścia, bo jak można podnosić ceny, zwiększać rentowność, skoro tych klientów jest mniej. To jest trudna sytuacja od strony hotelarzy i restauratorów - podkreślił wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.

Wakacje 2022 - oferty nadal dostępne

W jego ocenie sytuacja od strony klientów jest "troszkę lepsza". - Wyłącznie ze względu na to, że pomimo tego, iż jest wysoki sezon, to praktycznie w tej chwili wszędzie nadal można rezerwować hotele, pokoje, ale pojawia się pytanie czy i kogo na to stać - zauważył gość programu "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Piotr Henicz zwracał uwagę, że zazwyczaj było tak, że lipiec i sierpień były na bardzo podobnym poziomie. - To, co się w ostatnich latach zmieniało, to że wysoki sezon nie był postrzegany tylko jako te dwa miesiące wakacyjne, tylko również takie miesiące jak czerwiec i wrzesień zaczęły konkurować z lipcem i sierpniem - tłumaczył.

- Jak to będzie w tej chwili wyglądać? Trudno powiedzieć, tak naprawdę duża część Polaków postanowiła wyjechać na wakacje w tym roku ze względu na to, że przez ostatnie dwa lata nie podróżowali i to jest taki plan realizowany, wynikający z poprzednich miesięcy - zauważył wiceprezes PIT.

"Wyjazdy wakacyjne staną się formą luksusu"

Henicz zwrócił uwagę, że te osoby, które "do ostatniej chwili czekały z podjęciem decyzji, czy pojechać w tym roku na wakacje, czy też nie, zaczynają się coraz bardziej zastanawiać, czy mimo wszystko lepiej tych pieniędzy nie przeznaczyć na cele doraźne, związane z codziennym funkcjonowaniem".

- Wyjazdy wakacyjne - tygodniowe, 10-dniowe, czy weekendowe, od kilkunastu lat stawały się w Polsce coraz bardziej dostępne - nie twierdzę, że one były dla wszystkich, ale wpisywały się w roczne plany rodzinne - w tej chwili wydaję mi się, że niestety zaczniemy znowu wracać do tego, że wyjazdy wakacyjne staną się formą luksusu, a nie codzienności i normalności - ocenił Piotr Henicz.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes