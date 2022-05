Zagraniczne wakacje droższe niż przed rokiem. "Wraca zainteresowanie" jednym kierunkiem

Ceny generalnie są wyższe niż w roku ubiegłym - mówi w rozmowie z portalem TVN24 Biznes wiceprezes biura podróży Itaka i wiceszef Polskiej Izby Turystyki Piotr Henicz. Z kolei zdaniem Agaty Biernat z serwisu wakacje.pl "w tym roku nie ma co liczyć na typowe last minute". Przez zmianę przepisów wjazdowych na popularności wśród Polaków może natomiast zyskać jeden kierunek.

Wakacje 2022 - ceny. "Nie ma co liczyć na takie typowe last minute"

Piotr Henicz zaznacza, że "ceny generalnie są wyższe niż w roku ubiegłym". Do obniżek nie zachęca sytuacja gospodarcza, nawet w momencie walki o powrót turystów po okresach lockdownów i restrykcji związanych z pandemią COVID-19.

- Większość krajów boryka się, podobnie jak Polska, z rzeczywistością postcovidową. Straty poniesione przez hotelarzy, czy biura podróży w ciągu ostatnich trzech lat nie skłaniają do utrzymywania niskich cen, a inflacja nie jest zjawiskiem występującym wyłącznie w Polsce - podkreśla Henicz.

Także Agata Biernat z serwisu wakacje.pl zauważa, że "w tym roku nie ma co liczyć na takie typowe last minute". Przekonuje, aby planować wyjazdy z wyprzedzeniem. - Im bliżej do wylotu, czy wyjazdu, tym niekoniecznie ta oferta wakacyjna jest tańsza, szczególnie w tym wysokim okresie turystycznym - mówi.