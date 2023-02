"Kosmiczny" skok cen wakacji. Oto najpopularniejsze kierunki

Wypoczynek z biurami podróży w 2022 roku podrożał średnio o ponad 18 procent w porównaniu do sytuacji rok wcześniej - wynika z najnowszego "Raportu Podróżnika 2023", przygotowanego przez Travelplanet.pl. Jak podkreślono, "to kosmiczny wynik w porównaniu z kilkuprocentowymi wzrostami, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni lat". Najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów pozostała Turcja, która wyprzedziła Grecję i Egipt. Polska wypadła z pierwszej dziesiątki.

Travelplanet.pl to jeden z trzech, obok Wakacje.pl i Fly.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku. W "Raporcie Podróżnika 2023" podkreślono, że w 2022 roku branży, nie tylko turystycznej, "po pandemii zawiał kolejny wiatr w oczy w postaci inflacji".

Mimo to - jak wskazano - tak jak rok wcześniej, ponad cztery piąte klientów biur podróży wybierała wypoczynek hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych, choć przeciętnie trzeba było za to zapłacić o 400 zł więcej.

- O ile w 2021 wyjątkowy komfort wypoczynku był rekompensatą za lockdowny i brak możliwości podróżowania, to w 2022 roku, stojącym pod znakiem coraz bardziej gorącej złotówki, nosił znamiona ucieczki do przodu. Łapania być może ostatniej szansy wypoczynku w luksusie, na który za chwilę nie będzie nas stać - ocenił prezes Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz.

Wakacje 2022 - wzrost wczesnych rezerwacji

W efekcie, jak czytamy w raporcie, zanotowano niemal dwukrotny wzrost wczesnych rezerwacji w porównaniu do syturacji rok wcześniej. Prawie 30 proc. wakacji sprzedano w ciągu czterech pierwszych miesięcy, co było podobnym wynikiem jak w rekordowym 2019 roku. Z kolei sprzedaż last minute (do 10 dni przed wylotem) spadła z ponad 35 proc. w 2021 roku do historycznie niskiego poziomu niecałych 24 proc.

Damasiewicz podkreślił jednak, że "nadzieje branży na powtórzenie liczby wyjazdów z biurami podróży do poziomu rekordowego 2019 roku, oprócz niespotykanego od dekad poziomu inflacji, szybko zrewidowały inne niekorzystne zdarzenia".

- Załamanie, na szczęście dla branży krótkotrwałe, nastąpiło po 24 lutego, czyli ataku Rosji na Ukrainę. Duże zamieszanie wprowadził protest kontrolerów lotów – dotyczył on co prawda tylko dwóch lotnisk – Warszawy i Modlina, ale szum informacyjny w mediach spowodował wstrzymywanie się ogółu klientów biur podróży z decyzjami - przekazał.

Ceny wyjazdów mocno w górę

W raporcie podkreślono, że w 2022 roku średnia wartość rezerwacji wzrosła aż o 18,3 proc., "z impetem przekraczając barierę 7000 zł".

- To kosmiczny wynik w porównaniu z kilkuprocentowymi wzrostami, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni lat. Dość powiedzieć, że wzrost średniej rezerwacji w okresie 2007–2015 wyniósł nieco ponad 12 procent. Natomiast w okresie 2015–22 wyniósł on ponad 32 procent - zauważył prezes Travelplanet.pl.

Koszt wypoczynku na osobę wzrósł w porównaniu do 2021 roku o ponad 400 zł - z 2240 zł do 2642 zł.

Wartość rezerwacji travelplanet.pl

Turcja ponownie przed Grecją

Z przytoczonych danych wynika, że pierwsza trójka najbardziej popularnych kierunków pozostała bez zmian: Turcja, Grecja i Egipt zagarnęły prawie 62 proc. rynku zorganizowanej turystyki. Kraj nad Bosforem dzierżył fotel lidera drugi rok z rzędu, po tym jak zmienił na tej pozycji Grecję.

- Turcja to zakorzeniony mocno w świadomości kierunek całoroczny, a nie sezonowy jak Grecja, a dodatkowym, mocnym impulsem zwiększającym popularność kurortów Riwiery Tureckiej i Wybrzeża Egejskiego było wprowadzenie możliwości podróżowania do tego kraju nie tylko na paszport, ale również na dowód osobisty - wyjaśnił Damasiewicz.

Ranking popularności wakacyjnych kierunków travelplanet.pl

W jego ocenie nie jest zaskoczeniem wypadnięcie Polski z pierwszej dziesiątki. Wynikało to ze zniknięcia utrudnień wyjazdów zagranicznych dla osób niezaszczepionych, co generowało dodatkowy koszt.

- Ale również z powodu inflacji, która w Polsce była znacznie wyższa niż średnio w Europie, krajowa oferta, zwłaszcza nad Bałtykiem, często była niekonkurencyjna w porównaniu do wakacji w Bułgarii, Turcji czy Grecji - zwrócił uwagę Radosław Damasiewicz.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes