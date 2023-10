W pierwszej połowie 2023 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 23 miliony pasażerów

Polskie lotniska obsłużyły ponad 23 miliony pasażerów

Największe wzrosty w porównaniu do 2019 r. osiągnęły porty lotnicze: Kraków-Balice (+565,5 tys. pasażerów), Katowice w Pyrzowicach (+216,8 tys.) i Gdańsk (+171,8 tys.), natomiast w porównaniu do 2022 roku: Lotnisko Chopina w Warszawie (+2,5 mln pasażerów), Kraków-Balice (+1,2 mln) i Gdańsk (+786 tys.).

Na trasach międzynarodowych w pierwszej połowie 2023 r. przewieziono 21,4 mln pasażerów (+39,7 proc. do 2022 r. i +4,6 proc. do 2019 r.) i wykonano 146,9 tys. operacji lotniczych (+21,2 proc. do 2022 r. i -8,6 proc. do 2019 r.).