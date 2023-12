Tania linia lotnicza zapłaci rekordową karę. Będą też vouchery dla pasażerów

Southwest Airlines z rekordową karą

Departament Transportu przekazał, że nie zapewniono pasażerom szybkich zwrotów kosztów, ponadto część z nich była też w niepełnej wysokości. Zastrzeżenia dotyczyły też momentu, w którym pasażerowie otrzymywali powiadomienia o statusie lotów. Jak podano, pasażerowie skarżyli się, że nie otrzymali żarnych powiadomień za pośrednictwem maila, SMS-a, czy aplikacji. Utrudniony był też dostęp do strony internetowej przewoźnika. W efekcie zdarzało się, że pasażerowie dowiadywali się, że ich lot został odwołany dopiero po przyjeździe na lotnisko. W decyzji wskazano, że taka informacja powinna być przekazana do pasażerów w ciągu 30 minut od momentu, gdy przewoźnik dowie się o zmianie statusu lotu.

Ugoda przewiduje, że linia Southwest Airlines zapłaci karę o łącznej wartości 140 mln dolarów. Portal brytyjskiego dziennika "The Guardian" zwrócił uwagę, że kara jest wyższa niż wszystkie pozostałe kary nałożone przez amerykański departament od 1996 roku.

Ugoda obejmuje m.in. grzywnę w wysokości 35 mln dolarów, która trafi na konto Skarbu Państwa USA. Ponadto linia lotnicza zobowiązała się, że wprowadzi innowacyjny program rekompensat. Obejmuje on vouchery o łącznej wartości 90 mln dolarów, które mają zostać rozdane w okresie od 30 kwietnia 2024 roku do 29 kwietnia 2027 roku. Pasażerowie otrzymają vouchery o wartości 75 dolarów lub więcej w przypadku, gdy ich lot będzie opóźniony o co najmniej trzy godziny lub zostanie odwołany z przyczyn leżących po stronie Southwest.