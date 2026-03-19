Turystyka

15 tysięcy dolarów za wizę. Nowe kraje na liście USA

Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium
Stany Zjednoczone ogłosiły w środę, że obywatele 12 kolejnych państw zostaną zobowiązani do wpłacania kaucji w wysokości do 15 tysięcy dolarów przy ubieganiu się o wizę. Na listę trafiły między innymi Gruzja, Tunezja oraz Mongolia. Celem nowych przepisów jest ograniczenie przypadków przekraczania dozwolonego okresu pobytu w USA.

Od 2 kwietnia obywatele kolejnych 12 krajów będą musieli wpłacić kaucję, która ma być zwracana w przypadku nieotrzymania wizy albo jeśli dana osoba przestrzega terminu jej ważności. Do listy w środę dodano: Kambodżę, Etiopię, Gruzję, Grenadę, Lesotho, Mauritius, Mongolię, Mozambik, Nikaraguę, Papuę-Nową Gwineę, Seszele i Tunezję.

Tym samym liczba państw, których dotyczy obowiązek wpłacania kaucji podczas aplikowania o wizy biznesowe i turystyczne, od 2 kwietnia zwiększy się do 50. Wiele z nich to państwa afrykańskie.

Obywatele tych krajów muszą wpłacić kaucję w wysokości 5, 10 albo 15 tys. dolarów, w zależności od okoliczności.

Kaucja za wizę do USA

Przepisy wprowadzono w ubiegłym roku, a ich celem jest walka z przekraczaniem dozwolonego terminu przebywania w USA przez cudzoziemców i szerzej - walka z nielegalną imigracją - podkreśliła AP.

Departament Stanu napisał w środowym komunikacie, że program okazał się skuteczny i "radykalnie zmniejszył liczbę posiadaczy wizy, którzy przekraczają termin pobytu i nielegalnie pozostają w USA". Przekazano, że 97 proc. z niemal 1 tys. osób, które wpłaciły kaucje w ramach tego programu, nie przekroczyło terminu ważności wizy.

pc

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Midary / Shutterstock

