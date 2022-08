Niektórzy turyści mogą dostać zwrot pieniędzy. Komunikat UOKiK

UOKiK o zwrocie środków za niewykorzystany voucher turystyczny

"Wątpliwości wzbudziły warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych, w szczególności te mogące wprowadzać w błąd co do przysługującego im prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności" - wskazał Urząd.