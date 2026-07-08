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Zapłacili więcej za fotel przy oknie. Teraz pozywają przewoźników

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Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pasażerowie pozwali dwie linie lotnicze za sprzedaż miejsc "przy oknie", choć część z nich nie oferowała widoku na zewnątrz - informuje portal The Independent. Za wybór takich miejsc pasażerowie mieli dodatkowo płacić.

Linie United Airlines bezskutecznie próbowały doprowadzić do odrzucenia pozwu pasażerów, którzy zarzucają przewoźnikowi sprzedaż "miejsc przy oknie" tam, gdzie okien w rzeczywistości nie było. Jak podaje portal The Independent, sędzia nie przychylił się do tego wniosku.

Pozew dotyczy również linii Delta Air Lines.

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Ze świata

Tak United Airlines definiuje "miejsce przy oknie"

Według skarżących, przewoźnicy nie informowali podczas rezerwacji, że część foteli oznaczonych jako miejsca przy oknie w samolotach Boeing 737, Boeing 757 i Airbus A321 znajduje się przy ścianie kabiny pozbawionej okna. Za wybór takich miejsc pasażerowie mieli dodatkowo płacić.

United Airlines wnioskowały o odrzucenie pozwu, argumentując, że stosowany przy rezerwacji termin "miejsce przy oknie" odnosi się wyłącznie do pozycji fotela, ale nie gwarantuje pasażerowi możliwości wyglądania na zewnątrz. Sąd w San Francisco ten wniosek odrzucił.

Linia odmówiła komentarza w sprawie pozwu, zapewniła jednak, że w 2025 roku przewoźnik dodał do portalu rezerwacji więcej szczegółów, dzięki czemu klienci "mają więcej informacji o tym, czego się spodziewać przy wyborze miejsca" - przekazał The Independent.

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Źródło: PAP
Tagi:
PodróżeLinie lotniczepozewsamolotyLotnictwo
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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