Turystyka Zapłacili więcej za fotel przy oknie. Teraz pozywają przewoźników Oprac. Paulina Karpińska |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Linie United Airlines bezskutecznie próbowały doprowadzić do odrzucenia pozwu pasażerów, którzy zarzucają przewoźnikowi sprzedaż "miejsc przy oknie" tam, gdzie okien w rzeczywistości nie było. Jak podaje portal The Independent, sędzia nie przychylił się do tego wniosku.

Pozew dotyczy również linii Delta Air Lines.

Tak United Airlines definiuje "miejsce przy oknie"

Według skarżących, przewoźnicy nie informowali podczas rezerwacji, że część foteli oznaczonych jako miejsca przy oknie w samolotach Boeing 737, Boeing 757 i Airbus A321 znajduje się przy ścianie kabiny pozbawionej okna. Za wybór takich miejsc pasażerowie mieli dodatkowo płacić.

United Airlines wnioskowały o odrzucenie pozwu, argumentując, że stosowany przy rezerwacji termin "miejsce przy oknie" odnosi się wyłącznie do pozycji fotela, ale nie gwarantuje pasażerowi możliwości wyglądania na zewnątrz. Sąd w San Francisco ten wniosek odrzucił.

Linia odmówiła komentarza w sprawie pozwu, zapewniła jednak, że w 2025 roku przewoźnik dodał do portalu rezerwacji więcej szczegółów, dzięki czemu klienci "mają więcej informacji o tym, czego się spodziewać przy wyborze miejsca" - przekazał The Independent.