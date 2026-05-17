Turystyka Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa Oprac. Alicja Skiba |

Unia Europejska ułatwi zwrot paczek dzięki jednemu przyciskowi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z nadal trwającym procesem legislacyjnym sankcje wskazane w rozporządzeniu STR nie mogą być, co do zasady, stosowane do czasu wejścia w życie odpowiednich przepisów projektowanej ustawy" - wyjaśnił Raś w stanowisku przekazanym władzom Zakopanego.

Numery identyfikacyjne dla obiektów

Nowe regulacje budzą niepokój wśród zakopiańskich przedsiębiorców turystycznych, dlatego burmistrz Zakopanego zwrócił się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyjaśnienia.

Resort wyjaśnił, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1028 dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o usługach krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Regulacje obejmują m.in. obowiązek nadawania numerów identyfikacyjnych obiektom oferowanym na wynajem turystyczny.

Ministerstwo podkreśliło jednak, że część przepisów wymaga dostosowania polskiego prawa. W tym celu przygotowano projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich (projekt UC135), który ma stworzyć podstawy funkcjonowania nowego systemu. Jak wskazano w stanowisku resortu, już obecnie samorządy - wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast - mogą nadawać numery identyfikacyjne obiektom wpisanym do ewidencji "innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie". Dotyczy to również apartamentów i mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo turystom za pośrednictwem platform internetowych.

Resort zaznaczył jednocześnie, że przedstawione stanowisko nie stanowi wiążącej interpretacji prawa, lecz ma charakter informacyjny.

Niepokój w Zakopanem

Do sprawy odniósł się burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, który przyznał w rozmowie z PAP, że nowe regulacje budzą niepokój zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców turystycznych.

- Wiele sygnałów do mnie dotarło, że nasi przedsiębiorcy turystyczni denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi – to jest największa obawa. Natomiast nowe przepisy będą stopniowo wprowadzane, dlatego czekamy na prace legislacyjne, które w Sejmie wciąż trwają - powiedział Filipowicz.

Jak dodał, po rozmowach z ministrem Rasiem wynika, że nowe obowiązki nie będą wdrażane gwałtownie w trakcie zbliżającego się sezonu letniego.

- Ministerstwo ma wydać dokładne wytyczne i pokazać mapę działań. Minister uspokajał, że nie będzie drastycznej zmiany przepisów w okresie sezonu letniego, a zmiany mają być wdrażane dopiero po sezonie - zaznaczył burmistrz.

Wykaz obiektów noclegowych

Filipowicz poinformował również, że samorząd przygotowuje się do obsługi Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Jak wskazał, Zakopane wystąpiło już o dostęp do systemu, a około 3 300 obiektów znajdujących się obecnie w miejskiej ewidencji - w tym hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych - ma zostać automatycznie zsynchronizowanych z centralną bazą.

- Nie ma obaw, że będzie trzeba się rejestrować na nowo. Każdy obiekt dostanie numer automatycznie - uspokoił burmistrz Zakopanego.

Przepisy najmu krótkoterminowego w toku

Nad rozwiązaniami dotyczącymi najmu krótkoterminowego trwają obecnie prace legislacyjne w Sejmie. Skierowany do sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki projekt zakłada m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie informatycznym oraz kary do 50 tys. zł za brak wpisu.

Projekt przewiduje również możliwość określania przez rady gmin szczegółowych zasad najmu krótkoterminowego. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.

OGLĄDAJ: Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA. "Z szeryfa zamienił się w zwykłego tchórza"