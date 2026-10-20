Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Parlament Europejski przyjął we wtorek aktualizację unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów korzystających z samolotów, kolei, autobusów i transportu wodnego.
Za przyjęciem przepisów zagłosowało 652 europosłów, dwóch było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.
Zmiany w prawie dla pasażerów
Jedną z istotnych zmian są precyzyjniejsze zasady zwrotu pieniędzy za bilety lotnicze kupione za pośrednictwem biur podróży lub internetowych platform rezerwacyjnych. W przypadku odwołania lotu pasażer ma otrzymać pełną należną kwotę, wraz z opłatami pobranymi przez pośrednika, w ciągu 14 dni.
Przewoźnik będzie miał siedem dni na przekazanie pieniędzy pośrednikowi, który następnie będzie musiał rozliczyć się z klientem w kolejnym tygodniu. Pośrednicy zostaną również zobowiązani do informowania o zasadach zwrotu kosztów już podczas dokonywania rezerwacji.
Nowe regulacje przewidują także wprowadzenie wspólnych formularzy do składania wniosków o zwrot pieniędzy i odszkodowania. Dokumenty mają być dostępne na stronie Komisji Europejskiej we wszystkich językach UE i obejmować różne rodzaje transportu.
Przewoźnicy będą mogli stosować własne formularze, pod warunkiem że będą one równoważne. Większą ochronę mają zyskać osoby z niepełnosprawnościami oraz pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się.
Bezpłatny przejazd dla osoby towarzyszącej
Przepisy przewidują także bezpłatny przejazd osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do zapewnienia podróżnemu odpowiedniej pomocy. Podobne rozwiązania obowiązują już w transporcie kolejowym, autobusowym i morskim.
Wzmocnione zostaną również kompetencje krajowych organów nadzorujących przestrzeganie praw pasażerów. Będą one mogły samodzielnie inicjować kontrole, audyty i rozmowy z przewoźnikami, bez konieczności oczekiwania na skargi podróżnych.
Sprawozdawca projektu Matteo Ricci z grupy Socjalistów i Demokratów (S&D) ocenił, że nowe rozwiązania zwiększą ochronę podróżnych i ułatwią egzekwowanie ich praw bez konieczności kierowania spraw do sądu.
Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE (państwa członkowskie), a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ich stosowanie zaplanowano na 23 października 2027 r.