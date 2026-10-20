Turystyka Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli Oprac. Paulina Karpińska |

Barbara Król o bezpieczeństwie w podróży samochodem i autokarem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fabrizio Maffei / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Parlament Europejski przyjął we wtorek aktualizację unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów korzystających z samolotów, kolei, autobusów i transportu wodnego.

Za przyjęciem przepisów zagłosowało 652 europosłów, dwóch było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Dowiedz się więcej: Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie

Zmiany w prawie dla pasażerów

Jedną z istotnych zmian są precyzyjniejsze zasady zwrotu pieniędzy za bilety lotnicze kupione za pośrednictwem biur podróży lub internetowych platform rezerwacyjnych. W przypadku odwołania lotu pasażer ma otrzymać pełną należną kwotę, wraz z opłatami pobranymi przez pośrednika, w ciągu 14 dni.

Przewoźnik będzie miał siedem dni na przekazanie pieniędzy pośrednikowi, który następnie będzie musiał rozliczyć się z klientem w kolejnym tygodniu. Pośrednicy zostaną również zobowiązani do informowania o zasadach zwrotu kosztów już podczas dokonywania rezerwacji.

Nowe regulacje przewidują także wprowadzenie wspólnych formularzy do składania wniosków o zwrot pieniędzy i odszkodowania. Dokumenty mają być dostępne na stronie Komisji Europejskiej we wszystkich językach UE i obejmować różne rodzaje transportu.

Przewoźnicy będą mogli stosować własne formularze, pod warunkiem że będą one równoważne. Większą ochronę mają zyskać osoby z niepełnosprawnościami oraz pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dowiedz się więcej: Polski przewoźnik zawiesza część połączeń

Bezpłatny przejazd dla osoby towarzyszącej

Przepisy przewidują także bezpłatny przejazd osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do zapewnienia podróżnemu odpowiedniej pomocy. Podobne rozwiązania obowiązują już w transporcie kolejowym, autobusowym i morskim.

Wzmocnione zostaną również kompetencje krajowych organów nadzorujących przestrzeganie praw pasażerów. Będą one mogły samodzielnie inicjować kontrole, audyty i rozmowy z przewoźnikami, bez konieczności oczekiwania na skargi podróżnych.

Sprawozdawca projektu Matteo Ricci z grupy Socjalistów i Demokratów (S&D) ocenił, że nowe rozwiązania zwiększą ochronę podróżnych i ułatwią egzekwowanie ich praw bez konieczności kierowania spraw do sądu.

Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE (państwa członkowskie), a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ich stosowanie zaplanowano na 23 października 2027 r.