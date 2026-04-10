Ryzyko braku paliwa lotniczego w Unii Europejskiej. "W ciągu następnych trzech tygodni"

Dziennik "Financial Times" poinformował w piątek, że organizacja ACI Europe, zrzeszająca europejskie lotniska, ostrzegła Komisję Europejską przed ryzykiem systemowych braków paliwa lotniczego. W liście skierowanym do komisarza UE do spraw transportu Apostolasa Dzidzikostasa wskazano, że zagrożenie stanie się realne, jeśli w ciągu trzech tygodni nie zostanie odblokowana cieśnina Ormuz.

"Jeśli przejście przez cieśninę Ormuz nie będzie wznowione w jakikolwiek znaczący i stabilny sposób w ciągu następnych trzech tygodni, to zanosi się na to, że systemowy brak paliwa lotniczego stanie się rzeczywistością dla UE" - wynika z listu ACI Europe skierowanego do komisarza UE ds. transportu Apostolasa Dzidzikostasa.

Apel o monitorowanie branży

ACI Europe wyraziła w nim "rosnące obawy" ze strony branży portów lotniczych dotyczące dostępności paliwa i oceniła, że istnieje potrzeba "aktywnego monitorowania i działania" ze strony UE. Chodziłoby o monitorowanie dostaw, tak aby pomóc branży w koordynowaniu reakcji na sytuację. Obecnie - jak wskazała ACI Europe - nie ma ogólnounijnej oceny i monitoringu produkcji, i dostępności paliwa lotniczego.

W liście podkreślono, że obawy nasiliły się wraz ze zbliżaniem się szczytu sezonu letniego, gdy "podróże lotnicze aktywują cały turystyczny ekosystem, na którym opiera się wiele gospodarek UE".

"FT" zaznacza, że do tej pory Europa nie odczuła szerszego niedoboru paliwa lotniczego, choć jego ceny wzrosły dwukrotnie, a linie lotnicze ostrzegły przed odwoływaniem rejsów.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, po ataku USA i Izraela na Iran. Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie Ormuzu.

Od czasu zablokowania cieśniny przez Iran ruch przez ten strategicznie ważny dla transportu ropy szlak morski spadł o ponad 90 proc. Serwis MarineTraffic, zajmujący się śledzeniem ruchu morskiego, poinformował w środę, że przez cieśninę przepłynęły dwa statki.

Źródło: PAP

lotniskoPaliwoKonflikt na Bliskim WschodzieRopa naftowaCieśnina OrmuzDonald Trump
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Z kraju
