Darmowy bagaż podręczny w tanich liniach?

Parlament Europejski zagłosował w środę za utrzymaniem dotychczasowej ochrony podróżnych linii lotniczych, w tym prawa do odszkodowania po trzech godzinach opóźnienia lotu. PE chce też prawa do przewożenia bagażu podręcznego o wadze siedmiu kilogramów i wymiarach do 100 centymetrów za darmo.

Nie jest to standardem w tanich liniach lotniczych, gdzie wniesienie na pokład bagażówki jest często dodatkowo płatne. Czy to jest to, na co czekają podróżni w Europie? I co na to tanie linie lotnicze? Rodzi to również pytania, czy w takiej sytuacji bilety w tanich liniach stałyby się droższe? A także kiedy nowe regulacje mogłyby wejść w życie. O tym między innymi rozmawiają w najnowszym odcinku podcastu "Szczyt Europy" w TVN24+ Maciej Sokołowski i Beata Płomecka.

Co jeszcze w propozycji PE?

PE chce też, żeby przewoźnicy znieśli dodatkowe opłaty za procedury administracyjne, takie jak np. wprowadzanie poprawek w nazwisku, a także ułatwili podróżnym staranie się o odszkodowanie, oferując wstępnie wypełnione formularze wniosków. Europosłowie chcą też preferencyjnego traktowania niektórych grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną mobilnością, które miałyby prawo do odszkodowania - także w sytuacji, gdy spóźnią się na lot z powodu nieudzielenia im pomocy przez lotnisko w dotarciu na czas do bramki.

Negocjacje na temat reformy praw pasażerskich trwają w UE od ponad dekady. Obecnie obowiązujące przepisy pochodzą z 2004 roku. Parlament Europejski przedstawił w 2014 roku wniosek o ich aktualizację, ale prace utknęły w Radzie UE na 11 lat. Dopiero w czerwcu ubiegłego roku unijnym ministrom udało się osiągnąć porozumienie i rozpocząć rozmowy w PE. Te szybko jednak utknęły w martwym punkcie, ponieważ negocjatorzy obu stron zaostrzyli swoje stanowiska.

Po środowym głosowaniu stanowisko PE zostanie przekazane państwo członkowskim. Jeśli Rada nie przyjmie proponowanych przez europosłów poprawek, zwołany zostanie tzw. komitet pojednawczy, którego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu projektu ustawy.

