Więcej czekania na lotniskach. Kłopoty z nowym systemem

Chodzi o nowy system wjazdu/wyjazdu (Entry/Exit System; EES), który docelowo ma zastąpić tradycyjne stemplowanie paszportów osób przyjeżdżających do UE z krajów trzecich. Pozwala on na weryfikację tożsamości podróżnych na podstawie ich twarzy i odcisków palców. Automatycznie rejestruje wjazd i wyjazd, a także odmowy wjazdu.

Wdrażanie systemu rozpoczęto 12 października 2025 r. Założono wówczas, że po trzech miesiącach każde państwo strefy Schengen będzie rejestrować co najmniej 35 proc. danych biometrycznych podróżnych. Obecnie ten wskaźnik wynosi 50 proc. System ma w pełni zacząć działać w całej strefie od 10 kwietnia.

Dłuższe czekanie na lotniskach

W liście wysłanym do KE w zeszłym tygodniu linie lotnicze i lotniska zwróciły uwagę, że wdrażanie nowego systemu powoduje długie oczekiwanie na kontrolę paszportową. Według nich czas oczekiwania przekracza niekiedy dwie godziny. Sektor lotniczy uważa, że brak natychmiastowych działań może skutkować poważnymi utrudnieniami w szczycie sezonu letniego, a czekanie w kolejkach może sięgać czterech godzin lub dłużej.

- Wdrożenie tak dużego systemu jest bardzo złożonym zadaniem. W kilku państwach członkowskich wykryto trudności techniczne i KE pozostaje z nimi w ścisłym kontakcie - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier.

- Bardzo uważnie monitorujemy stan wdrażania systemu na szczeblu krajowym i będziemy nadal dbać o jego sprawne funkcjonowanie - dodał.

"Zgodnie z planem"

Rzecznik KE powiedział, że warunkiem rozpoczęcia wdrażania EES było zgłoszenie przez wszystkie państwa gotowości technicznej.

- Był to prawny warunek wstępny wyznaczony przez KE, aby ustalić datę uruchomienia systemu. Wdrażanie systemu wjazdu i wyjazdu przebiega zatem zgodnie z planem, a państwa członkowskie pracują nad zapewnieniem gotowości przed pełnym wdrożeniem systemu w kwietniu - zaznaczył rzecznik KE.

