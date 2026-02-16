Logo TVN24
Turystyka

Więcej czekania na lotniskach. Kłopoty z nowym systemem

Bruksela przekazała, że w kilku krajach Unii Europejskiej wykryto problemy techniczne z cyfrowym systemem wjazdu i wyjazdu. Oczekiwanie na kontrolę paszportową sięga dwóch godzin, a latem może wydłużyć się do czterech.

Chodzi o nowy system wjazdu/wyjazdu (Entry/Exit System; EES), który docelowo ma zastąpić tradycyjne stemplowanie paszportów osób przyjeżdżających do UE z krajów trzecich. Pozwala on na weryfikację tożsamości podróżnych na podstawie ich twarzy i odcisków palców. Automatycznie rejestruje wjazd i wyjazd, a także odmowy wjazdu.

Wdrażanie systemu rozpoczęto 12 października 2025 r. Założono wówczas, że po trzech miesiącach każde państwo strefy Schengen będzie rejestrować co najmniej 35 proc. danych biometrycznych podróżnych. Obecnie ten wskaźnik wynosi 50 proc. System ma w pełni zacząć działać w całej strefie od 10 kwietnia.

Dłuższe czekanie na lotniskach

W liście wysłanym do KE w zeszłym tygodniu linie lotnicze i lotniska zwróciły uwagę, że wdrażanie nowego systemu powoduje długie oczekiwanie na kontrolę paszportową. Według nich czas oczekiwania przekracza niekiedy dwie godziny. Sektor lotniczy uważa, że brak natychmiastowych działań może skutkować poważnymi utrudnieniami w szczycie sezonu letniego, a czekanie w kolejkach może sięgać czterech godzin lub dłużej.

- Wdrożenie tak dużego systemu jest bardzo złożonym zadaniem. W kilku państwach członkowskich wykryto trudności techniczne i KE pozostaje z nimi w ścisłym kontakcie - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier.

- Bardzo uważnie monitorujemy stan wdrażania systemu na szczeblu krajowym i będziemy nadal dbać o jego sprawne funkcjonowanie - dodał.

"Zgodnie z planem"

Rzecznik KE powiedział, że warunkiem rozpoczęcia wdrażania EES było zgłoszenie przez wszystkie państwa gotowości technicznej.

- Był to prawny warunek wstępny wyznaczony przez KE, aby ustalić datę uruchomienia systemu. Wdrażanie systemu wjazdu i wyjazdu przebiega zatem zgodnie z planem, a państwa członkowskie pracują nad zapewnieniem gotowości przed pełnym wdrożeniem systemu w kwietniu - zaznaczył rzecznik KE.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock.com

lotniskoUnia EuropejskaStrefa Schengenkontrola na lotnisku
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica