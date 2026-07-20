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Turystyka

Te województwa przyciągnęły najwięcej turystów. GUS podsumował wakacje 2025

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa
W sezonie letnim ubiegłego roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało niemal 18 milionów osób, którym udzielono blisko 48 milionów noclegów - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W analizowanym okresie najwięcej turystów odwiedziło województwo mazowieckie, gdzie z obiektów noclegowych skorzystało 2,91 mln osób.

Drugie miejsce zajęła Małopolska z wynikiem 2,64 mln turystów. Trzecie województwo to zachodniopomorskie, które przyjęło 2,10 mln osób.

Najwięcej noclegów udzielono natomiast w regionach nadmorskich. W województwie zachodniopomorskim liczba ta wyniosła 9,53 mln, a w pomorskim 6,40 mln. Łącznie oba województwa odpowiadały za blisko 16 mln noclegów w analizowanym okresie.

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Rekordowy miesiąc

Z danych opublikowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że od czerwca do września 2025 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało 17,99 mln osób, którym udzielono 47,95 mln noclegów.

Największe natężenie ruchu turystycznego przypadło na sierpień. W tym miesiącu z obiektów noclegowych skorzystało 5,14 mln osób, a liczba udzielonych noclegów wyniosła 14,55 mln.

Jednocześnie był to miesiąc z najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych - wskaźnik obłożenia osiągnął 53,1 proc. Dla porównania we wrześniu wyniósł 40,2 proc., a w czerwcu 42,9 proc.

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Największą popularnością wśród turystów cieszyły się hotele. Od czerwca do września zatrzymało się w nich 10,77 mln osób, którym udzielono 21,41 mln noclegów. Hotele były szczególnie popularne wśród gości zagranicznych - cudzoziemcy stanowili ponad jedną czwartą wszystkich korzystających z tego typu obiektów.

Znacznie mniejsze zainteresowanie dotyczyło pensjonatów i kempingów. W pensjonatach zatrzymało się 265 tys. osób, natomiast na kempingach niespełna 252 tys.

Województwa z największym obłożeniem turystów

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie wyniósł on 55 proc. Kolejne miejsca zajęły Małopolska (50,9 proc.) oraz Mazowsze (50,2 proc.). Najniższe obłożenie wystąpiło w województwach lubuskim (33,4 proc.) i opolskim (36,6 proc.).

W podziale według rodzaju obiektów najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych charakteryzowały się zakłady uzdrowiskowe, gdzie wskaźnik obłożenia wyniósł 83 proc. W hotelach było to 52,6 proc..

Źródło: PAP
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Tagi:
turystykaPolskaGUS
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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