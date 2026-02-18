Logo TVN24
Turystyka

Amerykanie ograniczają podróże do Europy

Turyści we Florencji
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Wyhamował trend wzrostowy w segmencie podróży z USA do Europy - wynika z raportu Europejskiej Komisji ds. Podróży (ETC). Branże turystyczną wzmacnia jednak coraz większa popularność podróży na Stary Kontynent wśród Chińczyków i Indusów.

Opublikowany w tym miesiącu dokument, na który powołuje się Reuters, wskazuje na pierwsze wyraźne oznaki wyhamowania popandemicznego trendu wzrostowego w segmencie podróży z USA do Europy. Zmiana nastawienia amerykańskich podróżnych, wynikająca z uwarunkowań rynkowych i politycznych, przełożyła się bezpośrednio na osłabienie dynamiki ruchu transatlantyckiego w minionym roku.

Mniejszą liczbę gości z USA zrównoważyła zwiększona aktywność turystyczna obywateli Chin oraz Indii. Łączne wydatki na zagraniczne podróże do Europy w 2025 roku wzrosły o 9,7 proc. mimo spowolnienia trendu wyjazdów na Stary Kontynent wśród Amerykanów

Znaczące spowolnienie

Z danych zawartych w raporcie wynika, że liczba osób przyjeżdżających z obu Ameryk wzrosła w 2025 roku jedynie o 4,2 proc., co stanowi znaczące spowolnienie w porównaniu z wynikami z lat poprzednich. Organizacja podkreśla, że już wcześniejsze analizy sygnalizowały narastające u Amerykanów obawy o kondycję finansową oraz stabilność na świecie, co realnie korygowało ich plany wyjazdowe w ubiegłych miesiącach.

Według danych platformy analitycznej Cirium liczba rezerwacji na loty z USA do Europy w okresie od 7 października do końca stycznia spadła o 7,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie liczba rezerwacji w przeciwnym kierunku – z Europy do USA – zmniejszyła się o 14,2 proc., co jednoznacznie potwierdza mniejszą intensywność ruchu pasażerskiego po obu stronach Atlantyku.

Chińczycy i Indusi

Osłabienie aktywności turystów z Ameryki zrekompensowała silna ekspansja podróży z Azji. Liczba gości z Chin wzrosła w 2025 roku o 28 proc., a z Indii o 9 proc. Pozwoliło to utrzymać ogólną dynamikę przyjazdów międzynarodowych do Europy na poziomie 6,2 proc. w skali roku. Reuters zwraca uwagę, że mimo mniejszej liczby podróżnych z USA, Europa wciąż odnotowuje stabilny wzrost przychodów z turystyki.

Zgodnie z raportem ETC, ubiegłoroczny wzrost wydatków o 9,7 proc. odzwierciedla większą skłonność części przyjezdnych do wybierania ofert o podwyższonym standardzie i wyższej wartości.

- Europa wciąż wyróżnia się jako niezawodny cel podróży, dobrze przygotowany do reagowania na rosnące zapotrzebowanie na usługi bardziej elastyczne i nastawione na unikatowe doświadczenia - ocenił prezes ETC Miguel Sanz.

Tendencja ta znajduje potwierdzenie w wynikach finansowych największych europejskich przewoźników, takich jak Lufthansa czy Air France-KLM. Linie te raportowały w 2025 roku utrzymujący się, wysoki poziom rezerwacji w klasach premium, przy jednoczesnym spadku zainteresowania biletami w klasie ekonomicznej na trasach transatlantyckich.

pc

pc
Opracowała Paulina Karpińska/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USAEuropaturystykaChinyIndie
