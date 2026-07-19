Nowa Petra i nowy Dubaj? Turystyka rośnie, niepewność też

Arabia Saudyjska długo uchodziła za białą plamę na turystycznej mapie. Królestwo kojarzono głównie z pielgrzymkami do Mekki i Medyny, dozwolonymi jedynie dla wyznawców islamu. W ostatnich latach to się zmieniło, jednak cieniem na planach Saudyjczyków może położyć się konflikt na Bliskim Wschodzie. Artykuł dostępny w subskrypcji
Arabia Saudyjska otworzyła się na turystów zagranicznych dopiero w 2019 r. W tym czasie sąsiedzi, jak Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Oman cieszyli się dziesiątkami milionów podróżnych rocznie. Dla obcokrajowców królestwo liczyło się jedynie w kontekście biznesowym oraz, w przypadku muzułmanów, religijnym - ze względu na najświętsze miejsca kultu wyznawców islamu, Mekkę i Medynę.
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