Turystyka

Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy

plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Zaanse Schans wprowadzi opłatę za wstęp
Źródło: Shutterstock
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski zawarły wstępne porozumienie w sprawie przepisów dotyczących wyjazdów zorganizowanych. Prawo ma chronić pasażerów między innymi w sytuacji odwołania wycieczek.

Negocjacje między Radą UE a PE o wzmocnieniu ochrony podróżnych wykupujących wyjazdy zorganizowane zakończyły się w nocy z wtorku na środę.

W ramach nowego porozumienia prawodawcy wprowadzili bardziej przejrzystą definicję wyjazdów zorganizowanych, jako takich, gdzie organizator łączy różne usługi podróżne lub turystyczne, w tym przeloty, transfery, pobyt czy wycieczki organizowane w trakcie pobytu.

Zakup biletu poza regulacjami

W przepisach ujęto zarówno pakiety wykupywane przez internet, jak i kupowane stacjonarnie i oferowane m.in. przez agencje turystyczne, organizatorów imprez turystycznych i przewoźników. Z zakresu regulacji wyłączono natomiast powiązane usługi turystyczne, czyli np. zakup biletu lotniczego i zarezerwowanie potem hotelu przez stronę linii lotniczych czy też wykup przelotu i wynajem auta na stronie przewoźnika.

Jak tłumaczyli prawodawcy, przewoźnicy mogą zachęcać pasażerów do zakupu dodatkowych usług, nie każdy taki zakup jednak jest traktowany jako pakiet wycieczkowy.

Nowe regulacje określają rodzaj informacji, jakie organizatorzy mają obowiązek przekazać pasażerom przed, w trakcie i po podróżny. Chodzi tu m.in. o szczegóły dotyczące płatności, wymogów paszportowych i wizowych, dostępu dla osób z niepełnosprawnościami oraz opłat w przypadku odwołania wyjazdu. Tekst dyrektywy zawiera także czytelne informacje o tym, co robić w przypadku niewypłacalności organizatorów.

Regulacje nakładają też na biura i przewoźników obowiązek wdrożenia procedur dotyczących rozpatrywania skarg.

Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
TVN24
Ursula von der Leyen
"Początek nowej ery pełnej niezależności energetycznej Europy od Rosji". Kreml odpowiada
Ze świata
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska

Odwołany wyjazd

Umowa precyzuje prawa podróżnych, którzy zdecydują się odwołać podróż przed wyjazdem z powodu tzw. siły wyższej. Uzgodniono, że w takich przypadkach podróżni powinni mieć możliwość odwołania wyjazdu bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Każda taka sytuacja ma być rozpatrywana indywidualnie.

W przypadku odwołania wyjazdu przez organizatorów, będą oni zobowiązani zwrócić podróżnym poniesione koszty w ciągu 14 dni. Organizatorzy nie będą mogli wymagać od pasażerów przyjęcia voucherów podróżnych zamiast pieniędzy; co prawda biura i przewoźnicy mają nadal prawo oferować vouchery, ale podróżni mają prawo odmówić ich przyjęcia.

Same bony podróżne muszą mieć przynajmniej taką samą wartość, jak odwołana impreza, być ważne przynajmniej przez rok i przekazywalne raz.

Podróżni muszą również posiadać możliwość wykorzystania ich do zakupu jednej lub kilku usług turystycznych oferowanych przez przedsiębiorcę, a w przypadku jeśli bony nie zostaną wykorzystane otrzymać zwrot pieniędzy. Vouchery będą objęte ochroną na wypadek niewypłacalności.

Odszkodowanie w przypadku niewypłacalności

Pasażerowie będą mieli prawo do odszkodowania także, jeśli organizator odwoła wyjazd z powodu niewypłacalności.

W takiej sytuacji powinni otrzymać zwrot w ciągu sześciu miesięcy od zakupu wyjazdu lub wcześniej, bo państwa członkowskie mogą skrócić te terminy. W uzasadnionych przypadkach, czyli np. jeśli wniosków jest bardzo wiele lub dotyczą pasażerów z różnych krajów, termin może zostać wydłużony do dziewięciu miesięcy.

Wstępne porozumienie musi zostać teraz formalnie zaakceptowane przez PE i Radę UE. Po wejściu przepisów w życie, państwa członkowskie będą miały 28 miesięcy na ich dostosowanie do prawa krajowego.

pc

pc
Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

