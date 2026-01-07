Logo TVN24
Biznes
Turystyka

"New York Times" poleca wizytę w Warszawie. Zwraca uwagę na jedno miejsce

warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Katarzyna Turosieńska o zagranicznych turystach w Polsce
Źródło: TVN24
Zestawienie "52 miejsc do odwiedzenia w 2026 roku" opublikował na początku tygodnia dziennik "New York Times". Na drugim miejscu znalazła się Warszawa - stolicę Polski doceniono zwłaszcza za dwa miejsca.

Pierwsza pozycja na liście rekomendacji "NYT" na pierwszy rzut oka może wyglądać nieco tajemniczo. W ramach "Rewolucyjnej Ameryki" dziennik poleca odwiedzenie miejsc związanych z historią niepodległości Stanów Zjednoczonych - w związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą powstania tego kraju.

Szereg wydarzeń zaplanowano w Filadelfii, czyli mieście proklamacji niepodległości w lipcu 1776 roku, czy w Waszyngtonie. "Massachusetts, Wirginia i Nowy Jork - kolonie, które stały się pierwszymi stanami Ameryki, również mają bogaty kalendarz wydarzeń" - pisze nowojorski dziennik, polecając m.in. rekonstrukcje bitew w New Jersey i Nowym Jorku.

"NYT" poleca wizytę w Warszawie

Warszawie przypadło drugie miejsce w zestawieniu. "Wędruj po rozległym mieście, które zmienia się na twoich oczach" - czytamy w rekomendacji zilustrowanej zdjęciem wnętrza stołecznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN). Dziennik pisze o nowej wystawie obiektu, "Kwestia kobieca 1550-2025", która "obala mit, że przed XIX wiekiem niewiele kobiet było artystkami".

"NYT" poleca również spacer w pobliżu nowego gmachu Muzeum. "Wystarczy wyjść na zewnątrz, aby obserwować zmiany zachodzące w mieście: Plac Defilad, centralny plac miasta, zaprojektowany w latach 50. XX wieku na potrzeby parad w czasach komunizmu, przekształca się w zielone, przyjazne dla pieszych centrum, łączące muzeum z innymi obiektami kulturalnymi, w tym nową (powstającą - red.) siedzibą awangardowego teatru TR Warszawa, jednego z najbardziej cenionych teatrów w kraju" - pisze dziennik.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Źródło: UM Warszawa

"Stolica Polski przez dziesięciolecia postrzegana była raczej jako pragmatyczna niż magnetyczna. W 2026 roku domaga się ona nowego spojrzenia" - czytamy w podsumowaniu rekomendacji.

Gdzie wybrać się w 2026 roku?

Na ostatnim miejscu podium noworocznego zestawienia dziennika znalazła się niewymagająca zachęt stolica Tajlandii - Bangkok. Za nim kostarykański półwysep Osa, piąte miejsce przypadło rezerwatowi tygrysów Bandhavgarh w Indiach, a szóste - Dallas w USA. Na siódmej pozycji "NYT" umieścił Oran w Algierii, za nim słynną amerykańską trasę nr 66 oraz wyspę Saba na Karaibach. Czołową dziesiątkę zamyka Poblenou - jedna z dzielnic Barcelony.

"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

turystykaPodróżeWarszawa
