Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

"Nakręciliśmy taką panikę". Turyści rezygnują

|
bieszczady gory wakacje shutterstock_2668162215
Turyści rezygnują z Bieszczadów ze względu na niedźwiedzie
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Po serii doniesień o spotkaniach z niedźwiedziami w Bieszczadach część turystów zaczęła rezygnować z wakacyjnych wyjazdów. Właściciele gospodarstw agroturystycznych mówią o spadku liczby gości, a władze i przyrodnicy uspokajają: sytuacja jest pod kontrolą, a w górach jest bezpiecznie. Materiał z "Faktów" TVN" Renaty Kijowskiej.

Jeszcze niedawno wielu Polaków marzyło, by "rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady". Dziś jednak część z nich rezygnuje z wakacyjnych planów.

- Miałem dwie rezerwacje odwołane. Zadzwoniłem do tych ludzi, pytając się, jaka jest przyczyna tego odwołania. No i odpowiedź jest jasna - żona boi się niedźwiedzi. Mamy do czynienia ze spadkiem rzędu 30 procent - mówi przedsiębiorca Antoni Kostka.

W jego gospodarstwie agroturystycznym na Pogórzu Przemyskim pokoje stoją puste, a w ogrodzie czereśnie podjada jedynie sąsiadka. Z podobnymi problemami borykają się inni gospodarze w regionie.

Mniejszy ruch w Bieszczadach

Niepokojące sygnały płyną z samych Bieszczadów.

- Jest faktycznie mniejszy ruch i to może spowodować, że będzie troszeczkę mniej gości - mówi Dariusz Wethacz, wójt gminy Cisna.

Jak dodaje, po wiosennym okresie, kiedy niedźwiedzie szukały łatwego pożywienia, sytuacja się uspokoiła. Zwierzęta, które pojawiały się w pobliżu gospodarstw, nie zrobiły nikomu krzywdy.

Panika po tragedii w Iwoniczu

Część przedsiębiorców uważa, że spadek liczby turystów to efekt niepotrzebnej paniki.

- Komuś na tym zależało. Nakręciliśmy taką panikę, jeżeli chodzi o sytuację z niedźwiedziami - ocenia Daniel Wojtas, przedsiębiorca i właściciel hotelu.

Jego zdaniem do rozkręcenia atmosfery lęku przyczynili się niektórzy lokalni politycy, którzy po tragedii w Iwoniczu – śmierci kobiety w lesie - publikowali w mediach społecznościowych filmy z niedźwiedziami, opatrując je dramatycznymi komentarzami.

- Politycy nakręcają tę sytuację i pewne osoby chcą na tym wypłynąć, bo łatwiej sprzedaje się negatywny wizerunek, jakiś lęk - dodał Wojtas.

Edukacja i nowe rozwiązania

Sytuację realnie ma naprawić projekt, który właśnie ruszył na Podkarpaciu.

- Edukacja jest kluczem - chodzi o odpowiednie zabezpieczanie odpadów i umiejętność reagowania - mówi Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska.

Celem programu jest uniknięcie sytuacji znanych z Rumunii, gdzie częste spotkania ludzi z niedźwiedziami prowadzą do licznych incydentów.

Jak radzą sobie w Tatrach?

W Tatrach podobny model działa skutecznie.

- Nie ma miejsca w Tatrach, z którego niedźwiedź by nas nie słyszał lub nie czuł. Gdyby chciały zrobić krzywdę człowiekowi, mielibyśmy codziennie przypadki bliskich spotkań. A ich nie ma - podkreśla Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Specjalista założył obroże stu niedźwiedziom, a ostatnio ośmiu w Bieszczadach. Dzięki temu można namierzać osobniki, które przyzwyczajone do ludzkiej obecności, szukają jedzenia w pobliżu domów.

Gumowe kulki i drony w akcji

Przed kilkoma dniami w Bieszczadach przepłoszono dwa takie niedźwiedzie przy użyciu gumowych kul - bolesnych, ale nie raniących.

- To były konkretne osobniki, które naprawdę dokuczały, między innymi zabijały zwierzęta. Zareagowały tak, jak powinny, czyli ucieczką - mówi Hubert Fedyń z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- Używamy też dronów z termowizją i po prostu czekamy - dodaje Sławomir Serafin z tej samej instytucji.

Kluczowa zmiana nawyków

Eksperci podkreślają, że kluczowa jest zmiana ludzkich zachowań. Skoro śmieci przyciągają niedźwiedzie, trzeba zrezygnować z wyrzucania ich byle gdzie.

Fundacja WWF rozdaje gospodarzom niedźwiedzioodporne kosze i ogrodzenia pod napięciem. Rozwiązanie przynosi efekty - zniechęcony zwierz odchodzi do lasu, gdzie znajduje naturalne pożywienie.

Przyrodnicy uspokajają: w Bieszczadach jest bezpiecznie.

- Można iść na szlak bez obaw. Mówię to z pełną odpowiedzialnością praktyka - zapewnia Bartosz Pirga z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Źródło: "Fakty" TVN
Tagi:
Fakty TVNBieszczadyPodróże
Renata Kijowska
Renata Kijowska
Reporterka "Faktów" TVN w Krakowie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
"Okropny partner". Trump polecił wstrzymanie wymiany handlowej
Ze świata
wietnam
"Kraj o priorytetowym znaczeniu". Mocna reakcja na presję Trumpa
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Duża zmiana na rynku ropy
Rynki
Ludzie, tłum, ulica
Ponad 900 tysięcy bezrobotnych. Nowe dane
Dla pracownika
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja na rynku pracy. Zmiany wchodzą w życie
Z kraju
warzywa bazar - amnat30 shutterstock_1201106230
Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
J.D. Vance
Kurnik w rezydencji wiceprezydenta USA. Koszt to 100 tysięcy dolarów
Ze świata
ormuz shutterstock_617485811_1
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Iran
Ze świata
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza sukces. Chodzi o decyzję Toyoty
Ze świata
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polacy w czołówce Europy. Tylko trzy kraje przed nami
Turystyka
shutterstock_2687124801_1
Oto najlepsze miasta do życia
Ze świata
mieszkania dom shutterstock_2800533973
To może słono kosztować. "Wykorzystują pośpiech i emocje"
Tech
Lotnisko Chopina
Nowe prawa podróżnych. Lista zmian
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Trzeba wybrać, co pozwoli na spokojny sen". Gigant Muska w elitarnym gronie
Tech
Moskwa. Widok na Kreml
Długie kolejki i nowy trend w Rosji. "Mamy listę oczekujących aż do września"
Ze świata
ford mustang mach e
Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki
Moto
Biały dom
Ten model AI potrafi wykrywać groźne luki. Teraz pracuje dla rządu USA
Tech
samochody parking komis
Pięć nowych wymogów w autach. Dzisiaj wchodzą unijne regulacje
Moto
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
W Warszawie taniej, ale bez przełomu. Rynek mieszkań się ożywia
Nieruchomości
System Patriot
Porozumienie podpisane, Polska jego częścią. Chodzi o pociski do Patriotów
Ze świata
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Nowy komunikat lotniska
Turystyka
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Mundial napędza turystykę. Mało znany archipelag w centrum uwagi
Turystyka
pap_20090522_0L8
Ropa znów drożeje. Niepokojące doniesienia z cieśniny Ormuz
Rynki
shutterstock_2149711165
Pilny apel z Londynu. "Odpowiednik Hiroszimy w dziedzinie AI"
Ze świata
Kuchnia
Nowe narzędzie dla obywateli. Teraz zgłosisz niebezpieczne produkty
Z kraju
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Duża sieć wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Mark Zuckerberg
Facebook i Instagram miały uzależniać dzieci. Kara może przekroczyć bilion dolarów
Tech
Walmart
Trump o sezonowych przecenach w Walmarcie: na prośbę mojej administracji
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica