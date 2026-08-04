Turystyka Turyści je uwielbiają. Oto najatrakcyjniejsze miasto świata Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Badanie zostało podzielone na trzy zestawienia. Jednym z nich był ranking ogólny, w którym na pierwszym miejscu, jako najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto wymieniany jest Nowy Jork. Amerykańska metropolia wyprzedziła w zestawieniu Paryż - najatrakcyjniejsze europejskie miasto - i zamykającą pierwszą trójkę Osakę.

Nowy Jork doceniony przez turystów Źródło zdjęcia: Shutterstock

Najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta

W pierwszej dziesiątce zestawienia ogólnego znalazły się:

Nowy Jork (USA); Paryż (Francja); Osaka (Japonia); Kioto (Japonia); Seul (Korea Południowa); Londyn (Wielka Brytania); Rzym (Włochy); Bangkok (Tajlandia); Okinawa (Japonia); Chicago (USA).

- Nowy Jork na pierwszym miejscu w rankingu pokazuje siłę połączenia niezrównanej globalnej rozpoznawalności z silną atrakcyjnością empiryczną. Jednocześnie rozwój azjatyckich destynacji, takich jak Osaka, Kioto, Seul i Okinawa, udowadnia, że atrakcyjność emocjonalna staje się decydującym źródłem konkurencyjności turystycznej - powiedział dr SooCheong (Shawn) Jang, profesor Uniwersytetu Purdue i dyrektor Yanolja Research.

Nowy Jork, Paryż i Osaka w pierwszej trójce zestawienia Źródło zdjęcia: Shutterstock

Rozpoznawalność i emocje turystów

Warto jednak zwrócić uwagę na kolejne zestawienia - ranking świadomości poznawczej, który przeanalizował częstość wzmianek i rozpoznawalność badanych miast oraz ranking atrakcyjności emocjonalnej, badający wrażenia i poziom zadowolenia jakie pozostawiają one w turystach.

W pierwszym wspomnianym zestawieniu na podium ponownie znalazł się Nowy Jork i Paryż, trzecie miejsce należało do Londynu. Pierwszą piątkę zamknęły Rzym i Bangkok. W drugim zestawieniu czołowe pozycje zajęły Osaka i Kioto. Nowy Jork uplasował się tam dopiero na trzeciej pozycji wyprzedzając Seul i Paryż.

- Indeks z 2026 roku pokazuje, że najbardziej konkurencyjne miasta turystyczne nie są już po prostu najczęściej odwiedzanymi lub najbardziej promowanymi miejscami. To miasta, które skutecznie przekształcają globalną świadomość w emocjonalnie znaczące doświadczenia odwiedzających - wskazał dr Jang.