Turyści je uwielbiają. Oto najatrakcyjniejsze miasto świata
Badanie zostało podzielone na trzy zestawienia. Jednym z nich był ranking ogólny, w którym na pierwszym miejscu, jako najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto wymieniany jest Nowy Jork. Amerykańska metropolia wyprzedziła w zestawieniu Paryż - najatrakcyjniejsze europejskie miasto - i zamykającą pierwszą trójkę Osakę.
Najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta
W pierwszej dziesiątce zestawienia ogólnego znalazły się:
- Nowy Jork (USA);
- Paryż (Francja);
- Osaka (Japonia);
- Kioto (Japonia);
- Seul (Korea Południowa);
- Londyn (Wielka Brytania);
- Rzym (Włochy);
- Bangkok (Tajlandia);
- Okinawa (Japonia);
- Chicago (USA).
- Nowy Jork na pierwszym miejscu w rankingu pokazuje siłę połączenia niezrównanej globalnej rozpoznawalności z silną atrakcyjnością empiryczną. Jednocześnie rozwój azjatyckich destynacji, takich jak Osaka, Kioto, Seul i Okinawa, udowadnia, że atrakcyjność emocjonalna staje się decydującym źródłem konkurencyjności turystycznej - powiedział dr SooCheong (Shawn) Jang, profesor Uniwersytetu Purdue i dyrektor Yanolja Research.
Rozpoznawalność i emocje turystów
Warto jednak zwrócić uwagę na kolejne zestawienia - ranking świadomości poznawczej, który przeanalizował częstość wzmianek i rozpoznawalność badanych miast oraz ranking atrakcyjności emocjonalnej, badający wrażenia i poziom zadowolenia jakie pozostawiają one w turystach.
W pierwszym wspomnianym zestawieniu na podium ponownie znalazł się Nowy Jork i Paryż, trzecie miejsce należało do Londynu. Pierwszą piątkę zamknęły Rzym i Bangkok. W drugim zestawieniu czołowe pozycje zajęły Osaka i Kioto. Nowy Jork uplasował się tam dopiero na trzeciej pozycji wyprzedzając Seul i Paryż.
- Indeks z 2026 roku pokazuje, że najbardziej konkurencyjne miasta turystyczne nie są już po prostu najczęściej odwiedzanymi lub najbardziej promowanymi miejscami. To miasta, które skutecznie przekształcają globalną świadomość w emocjonalnie znaczące doświadczenia odwiedzających - wskazał dr Jang.