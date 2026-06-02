Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów

Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Antalya w południowo-zachodniej Turcji (wideo archiwalne)
Turcja wprowadziła nocne zakazy wstępu na wybrane, popularne plaże nad Morzem Śródziemnym. Za złamanie zakazu można zapłacić nawet ponad 15 tysięcy dolarów - przekazał dziennik "Hurriyet".

Zakaz wstępu na część tureckich plaż ma pomóc chronić kluczowe miejsca lęgowe żółwi morskich Karetta (Caretta caretta) i żółwi zielonych (Chelonia mydas) - oba gatunki znajdują się na liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Naruszający te ograniczenia mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 699 245 lir tureckich (ok. 15 200 dolarów).

Firmy i inne podmioty prawne, które niszczą siedliska lęgowe, płoszą żółwie lub naruszają przepisy dotyczące ich ochrony, mogą zostać ukarane trzykrotnie wyższą karą, sięgającą ponad dwóch milionów lir (43 600 dol.).

Wstęp na tureckie plaży zabroniony w nocnych godzinach

Zgodnie z przepisami wstęp na chronione plaże jest zabroniony w godzinach 20.00-8.00 do końca września.

Ograniczenia obejmują znane obszary turystyczne, takie jak plaża Iztuzu w Mugli, plaża Patara w Antalyi i plaża Cirali, a także 18 innych plaż lęgowych wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża Turcji.

Władze zakazały również biwakowania, rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i grilli oraz poruszania się pojazdami po chronionych plażach w okresie lęgowym i wylęgowym.

Plaże lęgowe żółwi morskich w Turcji

W Turcji znajduje się 21 plaż lęgowych żółwi morskich w prowincjach Antalya, Mugla, Mersin, Adana i Hatay. 30-kilometrowa linia brzegowa Belek w Antalyi jest uważana za największy obszar lęgowy żółwi morskich zarówno w Turcji, jak i w regionie Morza Śródziemnego - przypomniała turecka prasa.

Dorosłe żółwie zazwyczaj wychodzą na brzeg, aby złożyć jaja między późną wiosną a latem, podczas gdy młode żółwie zaczynają wychodzić z gniazd i kierować się do morza od połowy lipca.

W sezonie lęgowym plaże pozostają otwarte dla zwiedzających w ciągu dnia, ale w nocy są zarezerwowane wyłącznie dla żółwi morskich - zaznaczył dziennik.

Paulina Karpińska
